La Nintendo Switch va continuer à recevoir des remasters même après la sortie de la Nintendo SWITCH 2

Alors que la nouvelle Switch communément désignée comme la Nintendo SWITCH 2 (ou NS2) devrait officiellement être présentée d'ici mars 2025, les rumeurs se poursuivent.

Cette fois-ci, c'est PH Brazil, de la chaîne tvPH, qui s'est déjà illustré dans le monde merveilleux des rumeurs, qui raconte que 2025 sera encore une année de remasters sur Nintendo Switch. D'après ses sources, Nintendo aurait contacté de nombreux tiers afin qu'ils s'occupent de réaliser des remasters pour la première Switch afin que la société puisse se concentrer sur la Nintendo SWITCH 2.

Pour autant, cela ne signifie pas que la sortie de la Nintendo SWITCH 2 soit encore lointaine mais simplement que Nintendo veut s'assurer que même une fois la nouvelle console sortie, l'ancienne continuera d'être alimentée en "nouveaux" jeux. D'après ce qu'il a entendu, Ubisoft préparerait les remakes de Rayman 3, Driver 1 + 2 et de Splinter Blacklist ainsi que de deux autres titres, EA s'occuperait de plusieurs titres Wi, Bandai aurait plusieurs projets et "un grand éditeur tiers occidental" préparerait deux rééditions.

Autant dire qu'on n'est pas plus avancé. En même temps, ça ne mange pas de pain, les remasters sont devenus une norme ces derniers temps, en particulier sur Switch, il ne serait donc pas étonnant que la tendance se poursuive en 2025 pour grossir le catalogue de la Switch aux côtés de Légendes Pokémon : Z-A, Donkey Kong Country Returns HD et Metroid Prime 4: Beyond.

En attendant, on note tout ça dans un coin de sa tête et on verra bien une fois que la NS2 aura été dévoilée D'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Il y a huit ans, Nintendo dévoilait la Nintendo Switch... A quand l'annonce de la NS2 ?

LIRE AUSSI :