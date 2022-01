Des maintenances prévues pour les services en ligne de la Nintendo Switch

Comme toujours, Nintendo a mis à jour son calendrier des futures mises à jour et interruptions de ses différents services sur son site internet (visible ici) et certains de ces services risquent d'être momentanément interrompus durant les jours à venir. Ainsi les "amis" Nintendo Switch verront leur fonctionnement perturbé lundi 10 janvier de 21 heures à environ 22 heures , les transferts de données de sauvegarde vers le Cloud Nintendo Switch (à condition d'être abonnés Nintendo Switch Online) et le transfert d'utilisateurs d'une console à une autre ne seront pas possibles de mercredi 12 janvier 2022 à 23h30 environ à jeudi 13 janvier 2022 à 2 heures du matin​ , enfin, l'intégralité des services réseau (l'acquisition de certaines données) seront perturbés jeudi 13 janvier 2022 à 1 heures jusqu'à environ 3 heures . Il vous faudra donc prendre vos précautions durant ces horaires.

