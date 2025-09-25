Sonic débarque dans le monde de PICO PARK

Lors du Summer Game Fest (dont vous pouvez retrouver ICI tous les détails), SEGA a tenu a rappeler que Sonic fêtait cette année ses 35 ans en dévoilant les prochaines collaborations prévues dans Sonic Racing: CrossWorlds : Godzilla et Evangelion.

Par ailleurs, SEGA a annoncé un partenariat entre SONIC, le Hérisson et la série de jeux de puzzle et d'action multijoueur PICO PARK pour un tout nouvel opus permettant de jouer en coopération localement ou en ligne entre 2 et 8 joueurs . SONIC PICO PARK est pour le moment annoncé sur PC mais il devrait arriver aussi sur consoles. D'autres informations devraient être partagées prochainement.

Sachant qu'il y a déjà deux opus PICO PARK sur Switch, on peut s'attendre à ce que SONIC PICO PARK finisse par débarquer sur les consoles Nintendo.

En attendant retrouvez le trailer et la présentation de SONIC PICO PARK ci-dessous.

Sonic le Hérisson, qui fête cette année son 35e anniversaire, rejoint le dernier opus de la série PICO PARK, une série qui s'est vendue à plus de 8 millions d'exemplaires dans le monde. PICO CAT, le personnage emblématique de la série PICO PARK, parcourt le monde de PICO PARK avec Sonic, le hérisson le plus rapide du monde, et ses amis, dont Tails, Knuckles et Amy. Sonic fait son entrée dans le monde de PICO PARK ! La série de jeux de puzzle et d'action multijoueur PICO PARK s'associe à SEGA et Sonic the Hedgehog pour son nouvel opus ! SONIC PICO PARK est un jeu de puzzle et d’action en 2D où collaborer avec les autres joueurs est indispensable ! Le but du jeu est simple : parvenir au panneau d’arrivée situé à droite. Mais attention, vous n’y arriverez pas sans vous entraider. Pour l'occasion, retrouvez différents éléments rappelant l'univers de Sonic, tels que la Course tourbillon (utilisable par tous les personnages jouables), les Rings, les boucles ou encore les ressorts ! Joignez vos forces et relevez ce nouveau défi ! Cet opus peut être joué localement ou en ligne entre 2 et 8 joueurs, comme le reste de la série. L’intégralité des contenus est disponible quel que soit le nombre de participants ! Le jeu est par ailleurs accessible sur diverses plateformes en mode en ligne ! Ainsi, jusqu’à 7 joueurs peuvent participer en ligne à une partie lancée sur ordinateur. N'hésitez pas à tenter l'expérience pour profiter de tout ce qu'il y a de bon dans Sonic et PICO PARK avec votre famille, vos amis, votre partenaire, ou même des inconnus en ligne !

En attendant d'autres précisions, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

LIRE : Toutes les annonces du SUMMER GAME FEST 2026

,

Quelques annonces du SUMMER GAME FEST 2026 :