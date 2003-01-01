VIRTUA FIGHTER CROSSROADS - La licence fait peau neuve avec un nouveau trailer

Est-ce que 2027 sera l'année du renouveau pour la licence Virtua Fighter ? A l'occasion du Summer Game Fest, nous avons pu découvrir le premier trailer officiel de VIRTUA FIGHTER CROSSROADS, présenté par SEGA et RGG Studio. Attendu pour 2027 , le titre se démarquera de ses prédécesseurs en proposant nu mélange d'action-aventure et de combats. Nous vous laissons visionner le trailer officiel, ainsi que le showcase qui a suivi, d'un peu plus de 25 minutes. Pour le moment aucune information n'a été communiqué concernant les supports concernés.

VIRTUA FIGHTER CROSSROADS se démarque des jeux de combat traditionnels en offrant une expérience d'action-aventure portée par son récit, où scénario passionnant et affrontements musclés s’entremêlent de manière harmonieuse. Le terme "Crossroads" exprime cette volonté d’imposer une narration trépidante aux enjeux majeurs, que les joueurs et les joueuses pourront expérimenter à travers les yeux de quatre personnages différents, motivés par leurs convictions personnelles et accablés par le poids de leur passé. Tout au long de l'aventure, les fans auront l’opportunité d’explorer une ville vivante, vibrante et turbulente qui regorge d'animations et de rencontres. Les choix effectués pendant et en dehors des combats permettront de forger des alliances, avec des répercussions qui façonneront leurs destins.

VIRTUA FIGHTER NOUVELLE GÉNÉRATION

L’histoire est jalonnée de combats intenses et variés, contre plusieurs adversaires ou face à des boss redoutables. Le mode histoire s’accompagne d'un mode versus offrant une expérience solide avec un grand nombre d’options, en local comme en ligne. Les commandes de base restent fidèles au concept original et intuitif qui fait la fierté de la licence Virtua Fighter, mais elles ont été perfectionnées – tant sur le plan technique que visuel – pour offrir plus de réalisme et permettre à l'âme du jeu de s'élever encore plus haut.

Une narration percutante façonnée par la plume de purs talents

Des scénaristes de renoms, acclamés par la critique à travers un large éventail de médias et de genres, se sont associés pour travailler sur le scénario du jeu. Parmi eux :

David Hayter , superviseur de la construction de l’univers (X-Men, Watchmen, Wolves)

, superviseur de la construction de l’univers (X-Men, Watchmen, Wolves) Brad Kane , scénariste principal Ghost of Tsushima (scénariste) - Nommé aux Game Awards 2020 dans la catégorie Game of the Year As Dusk Falls (scénariste principale) - Vainqueur aux Game Awards 2022 dans la catégorie Games For Impact You vs. Wild: Out Cold (scénariste & co-producteur) - Vainqueur dans la catégorie Outstanding Interactive Program lors des 49th Daytime Creative Arts & Lifestyle Emmy Awards

, scénariste principal Tsuyoshi Furuta , directeur scénaristique (séries Like A Dragon, JUDGMENT, LOST JUDGMENT)

, directeur scénaristique (séries Like A Dragon, JUDGMENT, LOST JUDGMENT) Shinji Yamamoto, scénariste (Persona 5 Royal, Persona 5, Persona 4: Dancing All Night, Persona 3, Shin Megami Tensei IV, Shin Megami Tensei: Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. the King Abaddon)

Détails clés de l'intrigue du scénario



« L’usage d’une arme à feu dans cette ville sera punie de mort »

En l’an 20XX, Arma Carta a mis fin à une ère de feu et de sang à Vilasapara, permettant aux organisations criminelles qui y opèrent d'instaurer un équilibre fragile. Jusqu'à aujourd'hui.

Le Président Bato a fait de Vilasapara un facteur clé de sa campagne de réélection, plaçant le Vila Fight Fest au centre de son programme pour faire face aux difficultés économiques du pays. Son but est de faire sortir ce tournoi de la clandestinité pour le propulser au premier plan, en tant que véritable sport national. Ses projets n'ont sans doute rien à voir avec la récente série d'agressions commises contre des pratiquants d'arts martiaux par un homme surnommé « le tueur de Bakunawa ». Mais qu’en sait-on vraiment, après tout ?

C’est à ce carrefour que le destin de quatre étrangers vont s’entremêler, réveillant les fantômes d'une époque révolue depuis des décennies… pour transformer la ville de Vilasapara à jamais.

Connue sous le nom de « Ville des arts martiaux », cette métropole construite sur une île dispose de plusieurs arrondissements distincts avec un centre-ville fortifié, des quartiers dédiés au divertissement et des complexes touristiques. En plus du mode histoire principal, les joueuses et les joueurs pourront se lancer dans divers scénarios et quêtes annexes où chaque récit révélera des lieux uniques et mettra en lumière les liens tissés avec les locaux. La ville de Vilsapara prend vie grâce à l'expertise de RGG Studio et devient le cœur battant de cet univers où les imprévus et la découverte façonnent son histoire.