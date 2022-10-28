Teenage Mutant Ninja Turtles : The Last Ronin : le nouveau jeu Tortues Ninja développé par PlatinumGames

Dévoilé lors du Summer Game Fest (dont vous pouvez retrouver ICI tous les détails) TMNT : The Last Ronin est le nouveau jeu d'action mettant en vedette, les Tortues Ninja. Pour le moment, peu d'informations, si ce n'est qu'il est développé par le studio PlatinumGames a qui l'on doit les Bayonetta, NieR: Automata ou encore Ninja Gaiden 4. Un gage de qualité, donc même si ces derniers mois, le studio a connu une vague de départ sans précédent qui le prive de ses plus grands talents...

Il faudra voir ce que cela donne et si de nouveaux talents émergent... En attendant, peu d'informations sur TMNT : The Last Ronin, si ce n'est un premier teaser à découvrir ci-dessous.

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