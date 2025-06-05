Street Fighter 6 - Le Year Pass 4 se dévoile avec une invitée de marque

Disponible au lancement de la Nintendo Switch 2 le 5 juin dernier, Street Fighter 6 continue de développer son roster via ses Season Pass dénommés Year Pass. Alors que nous venons de conclure les sorties du Year Pass 3 avec l'arrivée d'Ingrid, Capcom a profité du Summer Game Fest pour nous annoncé son Year Pass 4. Au menu, 4 nouveaux personnages seront encore une fois au programme :

Yasmine (été 2026), une lycéenne originaire des Philippines, se joint au combat pour retrouver son frère disparu depuis longtemps. Malgré son attitude timide et douce, Yasmine rayonne de confiance dès qu’elle virevolte à toute vitesse autour de ses adversaires.

une lycéenne originaire des Philippines, se joint au combat pour retrouver son frère disparu depuis longtemps. Malgré son attitude timide et douce, Yasmine rayonne de confiance dès qu’elle virevolte à toute vitesse autour de ses adversaires. Arjun (automne 2026) utilise une capacité pulmonaire extraordinaire combinée à une respiration yogique pour libérer une puissance explosive grâce à ses techniques uniques de « Bare-knuckle Yoga ». Alors qu’il travaillait comme policier en Inde, Arjun a été accusé d’avoir tué un collègue et vit désormais en fuite tout en recherchant le véritable coupable.

utilise une capacité pulmonaire extraordinaire combinée à une respiration yogique pour libérer une puissance explosive grâce à ses techniques uniques de « Bare-knuckle Yoga ». Alors qu’il travaillait comme policier en Inde, Arjun a été accusé d’avoir tué un collègue et vit désormais en fuite tout en recherchant le véritable coupable. Tifa (début 2027) est une pratiquante hautement qualifiée des arts martiaux Zangan-ryu et membre du groupe de résistance « Avalanche ». Au cours de son périple avec ses compagnons, elle est transportée de manière inattendue dans un autre monde où elle rencontre de nouveaux combattants avec lesquels elle tisse des liens. Tifa excelle dans le combat rapproché, combinant des techniques d’arts martiaux avec des pouvoirs uniques appelés « Abilities ».

est une pratiquante hautement qualifiée des arts martiaux Zangan-ryu et membre du groupe de résistance « Avalanche ». Au cours de son périple avec ses compagnons, elle est transportée de manière inattendue dans un autre monde où elle rencontre de nouveaux combattants avec lesquels elle tisse des liens. Tifa excelle dans le combat rapproché, combinant des techniques d’arts martiaux avec des pouvoirs uniques appelés « Abilities ». Bosch (printemps 2027) a quitté son pays natal, Nayshall, pour rechercher le véritable sens de la force et finit par remporter le tournoi sacré d’arts martiaux. Ses voyages l’ont conduit à Metro City où il s’est entraîné sous la houlette de Luke afin d’intégrer des méthodes de combat modernes aux techniques ancestrales de la foi guerrière de Nayshall.

C'est la petite surprise, Tifa a effectivement fait un petit détour chez Capcom avant la conclusion du remake de Final Fantasy VII Remake et de son dernier opus Final Fantasy VII: Revelation pour s'offrir une place dans le casting de Street Fighter 6. En attendant de pouvoir voir le gameplay des 4 futurs combattants, nous vous laissons le trailer de l'annonce ci-dessous.