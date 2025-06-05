Ingrid est officiellement arrivée dans Street Fighter 6

Quatrième et dernier personnage de la Saison 3 de Street Fighter 6, Ingrid a officiellement rejoint depuis ce jeudi le casting du jeu sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents. Apparue pour la première fois dans Capcom Fighting Evolution en 2004, Ingrid est désormais disponible dans les trois modes de jeu (Fighting Ground, World Tour et Battle Hub) !

Ingrid est disponible à tous les possesseurs du Year 3 Character Pass ou du Year 3 Ultimate Pass, mais peut être aussi obtenue par un achat individuel avec des Fighter Coins. Elle possède deux costumes : le premier reprend sa tenue interdimensionnelle, le deuxième est inspiré de son apparition dans Capcom Fighting Evolution, où elle portait un uniforme scolaire violet. Ce dernier peut être obtenu soit avec des Fighter Coins, soit en atteignant le niveau maximum de liens avec elle en mode World Tour, soit en maximisant sa jauge d'acquisition en mode Arcade d’Avatar.

Comme découvert dans la bande-annonce de gameplay publiée précédemment sur YouTube, Ingrid mystifie ses adversaires grâce à ses pouvoirs de destruction cosmique. Elle exploite la puissance du soleil pour lancer des rayons cosmiques tout en esquivant les attaques de ses ennemis. L'arrivée d'Ingrid à Metro City marque le dernier chapitre de l'histoire du World Tour, ainsi que l'arrivée de deux nouveaux modes : les matchs d'Avatar aléatoires et l'Arcade d'Avatar.

Les combats d'Avatar aléatoires permettent aux joueurs de s'affronter en face à face avec n'importe quelle combinaison de styles de combat, de coups spéciaux et d'équipement, en utilisant des niveaux et des statistiques de joueurs fixes. De son côté, l'Arcade Avatar oppose l'avatar du joueur à des maîtres contrôlés par la machine afin d'apprendre leurs styles, de renforcer leur lien et d'acquérir des coups spéciaux. L’arcade Avatar comprend également des Battle Tours, qui dévoilent les fins des précédents jeux Street Fighter™ une fois terminés. Les objets et l'expérience gagnés dans l’Arcade d’Avatar peuvent ensuite être utilisés dans les combats d'Avatar sans restriction de niveau du Battle Hub.