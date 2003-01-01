Hot Wheels Infinite Rush sortira fin septembre sur Nintendo Switch 2

Après un petit passage à vide côté annonces sur Nintendo Switch 2 lors du Summer Game Fest, nous avons pu avoir la bonne surprise de constater que le prochain opus de la sage Hot Wheels dénommé Hot Wheels Infinite Rush allait avoir le droit à une sortie sur nos consoles hybrides. Attendu pour le 24 septembre 2026 , nous vous laissons découvrir son trailer explosif ci-dessous.

Situé dans des environnements dynamiques et entièrement explorables, conçus dans l’échelle et le style emblématiques de Hot Wheels™, les joueurs peuvent se lancer dans des cascades défiant la gravité et des aventures à grande vitesse au-delà des célèbres pistes orange. Les fonctionnalités principales incluent : Un univers à l’échelle Hot Wheels™ : quatre îles thématiques où les joueurs peuvent sauter d’un environnement à un autre, détruire des obstacles, découvrir des objets à collectionner et façonner leur propre aventure, notamment grâce à des courses à grande vitesse et à une exploration en monde libre.

: quatre îles thématiques où les joueurs peuvent sauter d’un environnement à un autre, détruire des obstacles, découvrir des objets à collectionner et façonner leur propre aventure, notamment grâce à des courses à grande vitesse et à une exploration en monde libre. Courses d’arcade à grande vitesse : plus de 150 véhicules répartis en quatre classes distinctes, chacune avec sa propre maniabilité et ses améliorations. Les joueurs constituent leur équipe ultime (“Rush Squad”) et débloquent des voitures allant des modèles originaux de Hot Wheels™ à des véhicules de marques automobiles prestigieuses telles que Ferrari.

: plus de 150 véhicules répartis en quatre classes distinctes, chacune avec sa propre maniabilité et ses améliorations. Les joueurs constituent leur équipe ultime (“Rush Squad”) et débloquent des voitures allant des modèles originaux de Hot Wheels™ à des véhicules de marques automobiles prestigieuses telles que Ferrari. Multijoueur compétitif : en ligne avec une prise en charge complète du cross-play* ou en local en écran partagé** jusqu’à quatre joueurs, mais aussi à travers des modes compétitifs, des classements et de nombreux défis.

: en ligne avec une prise en charge complète du cross-play* ou en local en écran partagé** jusqu’à quatre joueurs, mais aussi à travers des modes compétitifs, des classements et de nombreux défis. Création & personnalisation : personnalisation des véhicules grâce aux éditeurs de stickers et de carrosserie, désormais enrichis par la personnalisation des roues. Les fans peuvent également construire et partager des circuits personnalisés grâce au créateur de pistes amélioré. Celui-ci introduit un système d’ancrage au sol exploitant pleinement l’échelle des environnements, en permettant de fixer les modules directement au sol. Les joueurs peuvent également ajouter des adversaires virtuels à leurs circuits personnalisés en plaçant des marqueurs d’action définissant les trajectoires de leurs véhicules. Avec des créations partageables sur toutes les plateformes*, le contenu généré par les joueurs offre des possibilités infinies de créativité, de compétition et de rejouabilité.