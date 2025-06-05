Monster Hunter Wilds actuellement en développement sur Nintendo Switch 2

Cette nuit, le Summer Game Fest a été l'occasion de découvrir quelques nouveaux jeux dont une poignée qui arriveront sur Nintendo SWITCH 2 (Voir ICI pour les détails)

Durant l'évenement, nous avons appris que Monster Hunter Wilds (initialement sorti sur PC, Xbox Series et PS5, début 2025 ) allait recevoir l'année prochaine une massive extension ... Une information ne concernant, a priori pas la Switch 2, le jeu de Capcom n'étant pas disponible sur la console- en tout cas pas encore...

En effet, à la fin d'un message des développeurs publié sur la chaine YouTube de Monster Hunter, ces derniers ont dévoilé que Monster Hunter Wilds était officiellement end éveloppement sur Nitnendo SWITCH 2.

Plus d'infos, et notamlment la date de sortie seront aprtagées ultérieurement;

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

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