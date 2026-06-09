Ninjala 2: The Uncharted Planet se dévoile sur Nintendo Switch 2 - Premiers détails et trailer

Ninjala 2: The Uncharted Planet est l'un des jeux officialisés lors du Nintendo Direct du 9 juin 2026 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI). Il s'agit bien évidemment de la suite de l'exclusivité "gratuite" de la Switch, de 2020, développée par le studio chinois GungHO (connu notamment pour son Puzzle and Dragons).

Cette fois-ci l'aventure chewing-gumesque prendra place dans un "grand monde ouvert" et sera présenté sous forme de saga en deux parties. En attendant d'autres détails, retrouvez la présentation et le trailer de Ninjala 2: The Uncharted Planet. Plus d'infos sur le site du jeu.

Ninjala 2: The Uncharted Planet : l'action saveur Ninja-gum de Ninjala fait son retour avec le tout premier monde ouvert de la série. Ninjala 2: The Uncharted Planet est le premier chapitre d'une saga en deux parties, où le protagoniste se retrouve transporté dans un mystérieux monde après avoir brisé un sceau interdit. L'aventure le mènera à travers de vastes paysages dans sa quête de trouver le moyen de retourner sur Terre. Maîtrisez toutes sortes d'actions à base de Ninja-gumtels que le Boost-gum, la Montgolfière-gum, et le tout nouveau Crochet-gum pour explorer la planète à toute vitesse, et remportez d'exaltantes IPPON Victoires face à vos ennemis en utilisant des armes allant du katana au marteau, en passant par les fusées. Il sera possible d'unir ses forces à quatre en coop locale*3 ou en ligne*2pour affronter de gigantesques et terrifiants ennemis. Ninjala 2: The Uncharted Planet fera son arrivée en exclusivité sur Nintendo Switch 2 au printemps 2027.

Ninjala 2: The Uncharted Planet sortira au printemps 2027 sur Nintendo SWITCH 2

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