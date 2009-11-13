Muramasa: Revenant Blades de retour sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Muramasa : The Demon Blade vous avait laissé un souvenir impérissable sur Nintendo Wii ? 2027 sera l'occasion de vous remémorer de bons souvenirs puisque le Nintendo Direct nous a permis d'avoir des informations sur Muramasa: Revenant Blades. Attendu pour le début de l'année 2027, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Muramasa: Revenant Blades : la glorieuse série d'action-RPG en 2D fait son retour avec des combats à l'épée rapides dans un monde japonais mystique. Faites votre choix parmi six protagonistes, puis frayez-vous un chemin à coups d'épée à travers de magnifiques paysages imprégnés de traditions japonaises. Le titre propose de tout nouveaux doublages en anglais, de nouveaux modes de jeu, des visuels en 4K*4 époustouflants, une localisation remaniée et couvrant davantage de langues, et plus encore. Muramasa: Revenant Blades fera son arrivée début 2027 sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.