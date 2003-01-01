Final Fantasy Resonance - Une nouvelle aventure en HD-2D se dévoile sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

C'est une annonce surprise que l'on avait pas vu venir, la licence Final Fantasy va également avoir le droit à ses propres titres HD-2D. Le premier opus en date se nomme Final Fantasy Resonance et il vient d'être annoncé à l'occasion du Nintendo Direct pour le 22 octobre sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous. À noter que contrairement à Octopath Traveler 0, Final Fantasy Resonance aura le droit à sa traduction française comme indiqué sur sa page Steam.

Cette nouvelle aventure FINAL FANTASY est le tout premier jeu en HD-2D de la série et présente les combats au tour par tour qui ont contribué à sa renommée. Le jeu présente un système de combat stratégique, un scénario et des cinématiques dramatiques, des personnages doublés, ainsi que la possibilité d'arpenter le monde à dos de chocobo ou à bord d'un aéronef. FINAL FANTASY RESONANCE rend aussi hommage aux opus de la série FINAL FANTASY principale avec des « Visions » à recruter, prenant la forme de personnages classiques tels que Cloud, Terra ou encore Clive, qui combattront à vos côtés avec leurs aptitudes et capacités uniques. FINAL FANTASY RESONANCE fera son arrivée le 22 octobre sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.