FINAL FANTASY X | X-2 HD Remaster débarquera en juillet sur Nintendo Switch 2

On peut dire que Square Enix a fait le plein d'annonce ces dernières 48 heures sur consoles Nintendo Switch. Après avoir dévoile Final Fantasy Resonance, nous avons également eu l'occasion d'apprendre que FINAL FANTASY X | X-2 HD Remaster allait également avoir le droit à sa version dédiée à la Nintendo Switch 2. Cette édition sera proposée en dématérialisé sur l'eShop à partir du 23 juillet 2026 en Occident au prix de 49,99€. Une version physique est également annoncée, mais uniquement pour le marché asiatique pour le moment. Point important si vous avez déjà le jeu sur Nintendo Switch, les sauvegardes ne sont pas transférables.

Retrouvez un classique de Square Enix dans une version Nintendo Switch™ 2 encore plus belle !

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster propose deux grands classiques du RPG aux fans comme à la nouvelle génération de joueurs.

Final Fantasy X met en scène Tidus, jeune joueur de blitzball, dont le destin bascule lorsqu'un monstre gigantesque nommé Sin attaque sa ville et l'envoie dans le monde mystérieux de Spira. Décontenancé, il s'efforce de trouver un moyen de rentrer chez lui et fait la rencontre Yuna, une jeune invocatrice effectuant un pèlerinage dans l'espoir de vaincre Sin. Il se joint à elle comme Gardien, sans soupçonner le destin bouleversant qui les attend...

Final Fantasy X-2 nous plonge à nouveau dans le monde de Spira en centrant cette fois l'histoire sur Yuna. Deux ans ont passé depuis la fin de Final Fantasy X, et le monde, enfin libéré de la menace de Sin, s'ouvre à une ère nouvelle d'Éternelle Félicité. Yuna a commencé une vie différente, tournée vers l'avenir. Mais tout bascule lorsqu'elle découvre une mystérieuse sphère et croit distinguer la silhouette d'un jeune homme avec qui elle avait parcouru un peu de chemin. Celui qu'elle croyait disparu avec Sin est peut-être encore en vie, quelque part dans le monde. Pour découvrir la vérité, Yuna se remet en route accompagnée Rikku et de Paine.

Découvrez le monde de Spira et profitez de plus de 100 heures de jeu avec ces deux titres cultes enfin sur Nintendo Switch™ 2.

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