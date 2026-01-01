Final Fantasy Resonance dévoile une nouvelle bande-annonce

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi aurait pu ressembler la licence Final Fantasy si Square Enix avait continué de pousser le concept en 2D ? C'est sous cet angle que le développeur nous propose de découvrir le dernier trailer en date de Final Fantasy Resonance qui sortira le 22 octobre sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents. Pour rappel, il s'agit d'une version revisitée du jeu mobile Final Fantasy Brave Exvius qui profitera de cette occasion pour s'offrir une traduction française. Lorsque l'on voit le travail apporté au portage de Octopath Traveler 0 (hormis l'absence de traduction), votre serviteur n'est pas inquiet quant à la qualité de cette version console à venir.

Du pixel art cinématographique

Que se serait-il passé si FINAL FANTASY avait continué à repousser les limites du pixel art ? En tant que premier FINAL FANTASY à rejoindre la lignée des jeux HD-2D, FINAL FANTASY RESONANCE nous offre une expérience visuelle frappante, à la fois nostalgique et novatrice, le tout amélioré par une caméra dynamique et des modèles 3D à l'esthétique pixel qui rendent chaque moment plus spectaculaire et immersif.

Un retour aux sources

Une aventure RPG classique nous dévoile un monde baigné des éléments emblématiques de FINAL FANTASY ; aéronefs, cristaux, chimères, Mogs et bien plus encore viennent agrémenter l’histoire.

Des combats stratégiques au tour par tour

Exploitez les faiblesses de vos ennemis ; mettez-les en état de choc pour les empêcher d’agir et prenez le dessus avec des actions supplémentaires et vos attaques Résonance dans des combats cinématiques façonnés par vos choix.

Les légendes de FINAL FANTASY

Personnalisez votre équipe grâce aux Visions, des échos de vos personnages FINAL FANTASY préférés, qui combattront à vos côtés avec leurs aptitudes et capacités uniques.

Des heures de contenu annexe à découvrir

Le monde regorge de mystères à percer, du maître d’armes ambulant, Gilgamesh, au Colisée rempli de récompenses et de monstres redoutables à défier, sans oublier la Chambre des armes et ses ennemis scellés dans des armes légendaires et une bataille spectaculaire contre Ultima Arma.