Lies of P: Complete Edition attendu cet été sur Nintendo SWITCH 2

Lors du Nintendo Direct du 9 juin 2026 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI), nous avons découvert Lies of P: Complete Edition, une version "optimisée" du jeu initialement sorti en 2023 sur plateformes concurrentes; un jeu librement inspiré par... Pinocchio !

Alors que la suite s'annonce déjà ailleurs, Lies of P: Complete Edition comportera "toutes les mises à jour apportées depuis la sortie du jeu, de nouveaux modes de difficulté et de défi, ainsi que l'ensemble du contenu de l'extension Overture."

Retrouvez ci-dessous une présentation et un trailer de Lies of P: Complete Edition

L'expérience soulslike ultime débarque sur Nintendo Switch™ 2. Lies of P: Complete Edition comprend le jeu de base récompensé à plusieurs reprises ainsi que l'extension Overture, offrant ainsi la saga complète de la chute de Krat et les secrets légendaires à l'origine de la Frénésie des marionnettes. LES CHRONIQUES INTÉGRALES DE KRAT Explorez toute la richesse d'un monde empreint du style de la Belle Époque. Des rues maculées de sang d'une ville en ruines aux somptueuses demeures et aux monuments inquiétants de son apogée, retracez toute l'histoire de son industrie de marionnettes. Cette édition associe le récit original à l'extension Overture, préquel de la saga, permettant ainsi de découvrir l'histoire complète des personnages et des tragédies à l'origine du destin funeste de Krat. COMBATTEZ AVEC UN ARSENAL IMPOSANT Apprivoisez un système de combat unique dans lequel vous pourrez fabriquer vos armes, parer les attaques et manier des gadgets. Associez le système polyvalent de fabrication d'armes du jeu de base, qui permet d'assembler lames et poignées, à un arsenal de Bras de Légion et aux choix de progression pour vivre une expérience hautement personnalisable. Créez des combinaisons dévastatrices pour vaincre les boss les plus redoutables de la ville et les créatures mécaniques les plus terrifiantes. UNE SYMPHONIE DE CHOIX ET DE CONSÉQUENCES Dans un monde où la tromperie est reine, vos décisions déterminent votre humanité. Évoluez dans un « système de mensonges » plus complexe, où vos choix passés ont des répercussions sur le présent. Que vous réconfortiez une âme en détresse ou que vous vous lanciez dans une quête de vengeance aux côtés du Rôdeur légendaire, chacune de vos actions façonne l'histoire et mène à des dénouements uniques qui définiront l'avenir de la franchise. OPTIMISÉ POUR LA NINTENDO SWITCH 2 Explorez l'univers sombre et élégant de Lies of P en profitant de graphismes exceptionnels et d'une expérience de jeu optimisée pour la Nintendo Switch 2. Cette édition inclut toutes les mises à jour apportées depuis la sortie du jeu, de nouveaux modes de difficulté et de défi, ainsi que l'ensemble du contenu de l'extension Overture.

Lies of P: Complete Edition sera disponible le 5 août 2026 sur Nintendo SWITCH 2. Son prix sur l'eShop est de 69,99€ et son poids de 36,8 Go .

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