Xenoblade Chronicles 1, 2 et 3 reviennent en Nintendo Switch 2 Edition

L'un des plus gros regrets que les fans de Xenoblade ont eu avec l'annonce de la Nintendo Switch 2, c'est de ne pas pouvoir profiter des performances de la nouvelle console de Nintendo pour réparer les soucis de performances de certains titres comme le malheureux Xenoblade Chronicles 2 et ses chutes drastiques de FPS... Le préjudice va bientôt être réparé, puisqu'à l'occasion du Nintendo Direct, nous avons appris l'arrivée prochaine de Nintendo Switch 2 Éditions pour Xenoblade Chronicles 1, 2 et 3, en versions dématérialisée et en version physique.

Les titres seront ainsi distribués sur le long du second semestre de l'année 2026 de la manière suivante :

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition Mise à Niveau / Version dématérialisée : Disponible Version Physique : 30 Juillet 2026

Xenoblade Chronicles 2: Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition Mise à Niveau / Version dématérialisée : 30 juillet 2026 Version Physique : 1er Octobre 2026

Xenoblade Chronicles 3: Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition Mise à Niveau / Version dématérialisée : 3 Décembre 2026 Version Physique : 3 Décembre 2026



Outre l'amélioration des performances, chaque mise à niveau inclura également du contenu additionnel que nous vous laissons découvrir dans la vidéo de présentation ci-dessous. Pour rappel, les mise à niveau seront proposées au tarif de 9,99€ si vous possédez déjà les versions Nintendo Switch.