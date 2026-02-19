Xenoblade Chronicles 1, 2 et 3 reviennent en Nintendo Switch 2 Edition
L'un des plus gros regrets que les fans de Xenoblade ont eu avec l'annonce de la Nintendo Switch 2, c'est de ne pas pouvoir profiter des performances de la nouvelle console de Nintendo pour réparer les soucis de performances de certains titres comme le malheureux Xenoblade Chronicles 2 et ses chutes drastiques de FPS... Le préjudice va bientôt être réparé, puisqu'à l'occasion du Nintendo Direct, nous avons appris l'arrivée prochaine de Nintendo Switch 2 Éditions pour Xenoblade Chronicles 1, 2 et 3, en versions dématérialisée et en version physique.
Les titres seront ainsi distribués sur le long du second semestre de l'année 2026 de la manière suivante :
- Xenoblade Chronicles: Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition
- Mise à Niveau / Version dématérialisée : Disponible
- Version Physique : 30 Juillet 2026
- Xenoblade Chronicles 2: Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition
- Mise à Niveau / Version dématérialisée : 30 juillet 2026
- Version Physique : 1er Octobre 2026
- Xenoblade Chronicles 3: Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition
- Mise à Niveau / Version dématérialisée : 3 Décembre 2026
- Version Physique : 3 Décembre 2026
Outre l'amélioration des performances, chaque mise à niveau inclura également du contenu additionnel que nous vous laissons découvrir dans la vidéo de présentation ci-dessous. Pour rappel, les mise à niveau seront proposées au tarif de 9,99€ si vous possédez déjà les versions Nintendo Switch.
Suivez le récit de l'emblématique premier jeu de la saga XenobladeChronicles à 60 images par seconde, en 4K*4 sur les écrans compatibles et en Full HD en mode portable. Xenoblade Chronicles: DefinitiveEdition – Nintendo Switch 2 Edition propose également de nouveaux contenus tels qu'un véhicule qui permet de traverser à haute vitesse les vastes paysages du jeu, de nouveaux modes de course qui permettent d'obtenir des récompenses en jeu, de nouveaux équipements, ainsi que des tête-à-tête désormais entièrement doublés. Une mise à niveau*5 de la version Nintendo Switch de Xenoblade Chronicles: Definitive Editionest également disponible. Des versions Nintendo Switch 2 Edition de Xenoblade Chronicles 2 et Xenoblade Chronicles 3 feront également leur arrivée cette année. La version numérique de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition sera disponible dans la journée, tandis que celle de Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition fera son arrivée le 30 juillet, et celle de XenobladeChronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition le 3 décembre. Ces deux dernières sont d'ores et déjà disponibles en précommande. Quant aux versions physiques, celle de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition sera disponible le 30 juillet, celle de Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition le 1er octobre, et celle de Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition le 3 décembre.
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