Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition - Le patch Nintendo Switch 2 Édition déçoit les joueurs avec des bugs visuels

Annoncé et mise à disposition dans la foulée par Nintendo, Xenoblade Chronicles X Nintendo Switch 2 Édition était l'occasion pour les fans de la licence de pouvoir profiter de cet opus si particulier dans des conditions optimales. Nintendo avait effectivement annoncé un une fréquence d'image jusqu'à 60fps, et une définition jusqu'à 4K en mode salon. Le patch d'upgrade est ainsi disponible au prix de 4,99€ sur l'eShop pour les joueurs qui possèdent déjà la version Nintendo Switch. Et les joueurs ne l'ayant pas encore acheté peuvent patienter jusqu'à la sortie de la version physique qui sera disponible le 16 avril prochain.

Si on en est pas au premier essai de Nintendo et de ses partenaires pour proposer des patch d'upgrade, il semblerait que celui de Xenoblade Chronicles X pose divers soucis à certains joueurs. Si la fréquence d'image semble bien avoir été améliorée, plusieurs joueurs se plaignent depuis quelques jours de problèmes visuels, notamment des effets de scintillement et de tremblement de textures qui n'apparaissaient pas sur la version Nintendo Switch (problème plus flagrants en mode portable). Quant à la vile de New Los Angeles, certaines zones affichent une chute de framerate d'après les retours de certains joueurs.

L'agacement des joueurs semble également marqué par le fait que des dataminers auraient remarqué qu'un mode "enhanced" se trouverait sur le jeu de base, et attendait à être débloqué. Le fait que le patch Nintendo Switch 2 Édition ne pèse que 3 Mo selon la fiche eShop a manifestement renforcé la frustration déjà présente à l'annonce du prix du patch, étant donné que le jeu est sorti il y a moins d'un an. Info à prendre aux conditionnel, d'après les dires d'un internaute dénommé tamodolo, il aurait réussi à obtenir un remboursement de la part de Nintendo suite à la mise en lumière des défauts repérés dans ce patch, et il encourage les joueurs se sentant lésés à faire de même.

De notre côté, nous espérons que Nintendo et Monolith Soft ont pris conscience du problème, et qu'une mise à jour sera rapidement proposée aux joueurs désireux de profiter de l'expérience optimale promise à l'annonce de Xenoblade Chronicles X Nintendo Switch 2 Édition. En attendant, nous vous laissons quelques captures issues de notre partie avec le fameux patch Nintendo Switch 2 Édition.

Source : Nintendo