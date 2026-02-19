Xenoblade Chronicles 2 - Nintendo Switch 2 Edition : Le DLC Torna - The Golden Country ne sera pas inclus dans cette édition

Lors du dernier Nintendo Direct, il avait été annoncé que dans la continuité de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Édition, les épisodes 1, 2 et 3 allaient également avoir le droit à leur version dédiée à la Nintendo Switch 2. Si le premier titre annoncé lors du Direct était bien Xenoblade Chronicle: Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition, une petite subtilité nous a échappé sur le moment concernant les 2 autres titres :

Voici un rappel des noms des 3 jeux à arriver :

Xenoblade Chronicle: Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition

Xenoblade Chronicle 2 - Nintendo Switch 2 Edition

Xenoblade Chronicle 3 - Nintendo Switch 2 Edition

Pourquoi l'absence du Definitive Edition dans les opus 2 et 3 ? Concernant Xenoblade Chronicles 2, c'est tout simplement car le stand-alone Torna - The Golden Country ne sera pas inclu dans la cartouche de jeu. Si vous désirez découvrir cette histoire alternative se déroulant avant l'intrigue du 2nd opus, il vous faudra acheter le pass d'extension proposé à 29,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch. En revanche, que vous ayez acheté ou non le pass d'extension à l'époque, ou si vous possédez le stand-alone en version physique, vous pourrez télécharger gratuitement un patch de mise à niveau qui augmentera la résolution et le framerate. Un choix assez douteux de la part de Nintendo, qui aurait pu faire l'effort pour un jeu sorti en 2018 de faire une Definitive édition sur cet opus également... Nous attendons également la confirmation sur la présence ou non du pass d'extension pour le 3ème opus, mais là encore, l'absence de la mention Definitive Edition dans son titre laisse peu de place au doute...