Xenoblade Chronicles 1, 2 et 3 reviennent en force sur Nintendo Switch 2… et ça va peser lourd

Avec le retour de Xenoblade Chronicles 1, 2 et 3 en Nintendo Switch 2 Édition, l'heure est venue de préparer un peu de place sur vos consoles si jamais vous optez pour la version dématérialisée. Et comme vous allez le constater ci-dessous, les titres se prennent une belle surcharge pondérale adaptant leur résolution et framerate à la petite dernière de Nintendo :

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition - 33.8 GB (contre 13.7 GB sur la version Switch)

- 33.8 GB (contre 13.7 GB sur la version Switch) Xenoblade Chronicles 2 - Nintendo Switch 2 Edition - 45.8 GB (contre 13.2 GB sur la version Switch)

- 45.8 GB (contre 13.2 GB sur la version Switch) Xenoblade Chronicles 3 - Nintendo Switch 2 Edition - 42.6 GB (contre 14.4 GB sur la version Switch)

Il est bon aussi de rappeler que contrairement au premier opus et à Xenoblade Chronicles X, Xenoblade Chronicles 2 et Xenoblade Chronicles 3 ne contiendront pas leur DLC respectifs, qu'il faudra acheter à parti si vous n'avez pas déjà fait leur acquisition.

Pour rappel, voici un récapitulatif sur les dates de distribution des jeux :