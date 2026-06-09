Nintendo Switch 2
Xenoblade Chronicles 1, 2 et 3 reviennent en force sur Nintendo Switch 2… et ça va peser lourd
Par ggvanrom - Il y a 1 heure
Avec le retour de Xenoblade Chronicles 1, 2 et 3 en Nintendo Switch 2 Édition, l'heure est venue de préparer un peu de place sur vos consoles si jamais vous optez pour la version dématérialisée. Et comme vous allez le constater ci-dessous, les titres se prennent une belle surcharge pondérale adaptant leur résolution et framerate à la petite dernière de Nintendo :
- Xenoblade Chronicles: Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition - 33.8 GB (contre 13.7 GB sur la version Switch)
- Xenoblade Chronicles 2 - Nintendo Switch 2 Edition - 45.8 GB (contre 13.2 GB sur la version Switch)
- Xenoblade Chronicles 3 - Nintendo Switch 2 Edition - 42.6 GB (contre 14.4 GB sur la version Switch)
Il est bon aussi de rappeler que contrairement au premier opus et à Xenoblade Chronicles X, Xenoblade Chronicles 2 et Xenoblade Chronicles 3 ne contiendront pas leur DLC respectifs, qu'il faudra acheter à parti si vous n'avez pas déjà fait leur acquisition.
Pour rappel, voici un récapitulatif sur les dates de distribution des jeux :
- Xenoblade Chronicles: Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition
- Mise à Niveau / Version dématérialisée : Disponible
- Version Physique : 30 Juillet 2026
- Xenoblade Chronicles 2 - Nintendo Switch 2 Edition
- Mise à Niveau / Version dématérialisée : 30 juillet 2026
- Version Physique : 1er Octobre 2026
- Xenoblade Chronicles 3 - Nintendo Switch 2 Edition
- Mise à Niveau / Version dématérialisée : 3 Décembre 2026
- Version Physique : 3 Décembre 2026
Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition
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