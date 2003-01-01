Kingdom Heart IV sera disponible au lancement sur Nintendo Switch 2

En marge de l'annonce des sorties des compilations Kingdom Hearts, Square Enix a également fait une autre annonce concernant une de ses arlésiennes, à savoir Kingdom Hearts IV. N'ayant toujours pas de date de sortie, nous savons tout de même que le titre sera disponible le jour de sa sortie sur Nintendo Switch 2. Quant à savoir quand sortira le jeu... mystère !

Les fans ont pu découvrir un aperçu de quelques-uns des personnages que le protagoniste Sora rencontrera dans la mystérieuse métropole de Quadratum dans KINGDOM HEARTS IV, le prochain opus de la série de jeux de rôle et d'action développée et éditée par Square Enix. Sora va une nouvelle fois voyager à travers les mondes, où il rencontrera de nouveaux personnages sur son chemin, et où de nouveaux pouvoirs s'éveilleront dans ce prochain chapitre. KINGDOM HEARTS IV sera disponible au lancement sur Nintendo Switch 2.