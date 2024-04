Disney préparerait une adaptation en film ou en série télé de Kingdom Hearts

Kingdom Hearts est une licence culte des jeux vidéo. Née sur PS2 en 2002 , elle mélange brillamment les univers de Square Enix et de Disney pour créer un monde onirique et féerique original avec ses parts d'ombre et de lumière; un monde visuellement magnifique et, forcément, très cinématographique.

On peut d'ailleurs s'étonner que la licence n'ait pas déjà été adaptée au cinéma ou à la télévision... Mais cela va peut-être bientôt changer si on en croit une rumeur, lancée par Daniel RPK, un leaker plus ou moins (re)connu.

Ce dernier affirme en effet que Disney préparerait actuellement l'adaptation de Kingdom Hearts en film ou en série télé (ce n'est pas très clair). Pour mémoire, à l'époque de la sortie du premier jeu, une série animée avait déjà été envisagée avant d'être annulée.

Alors, Kingdom Hearts, bientôt sur grand écran ou sur Disney + ? En attendant (peut-être) de le découvrir, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.