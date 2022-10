Un coup d'œil sur l'animé annulé de Kingdom Hearts

Si vous êtes fan de la licence Kingdom Hearts, dont tous les épisodes sont désormais disponibles sur Nintendo Switch (en version CLOUD) vous ne savez peut-être pas qu'il y a une vingtaine d'année, une série animée a été envisagée. Finalement annulée et oubliée, la série vient de faire son retour sur le net grâce au réalisateur et producteur, Seth Kearsley qui a travaillé dessus et a publié sur sa page Youtube, une vidéo montrant le pilote animé. C'est une copie de travail qui était sensée montrer ce que la série pouvait donner sachant que chaque épisode devait être autonome (et non suivre une grande histoire à épisodes.) Seth Kearsley reconnaît quelques défauts et précise qu'il avait insisté pour que le script soit réécrit afin d'être plus conforme aux jeux. Il était sinon prévu que les acteurs originaux (de la version américaine) reprennent leur rôle à l'exception de Haley Joel Osment (Sora) à cause d'un problème de disponibilité.

Bien qu'il ne dispose pas des droits, Seth Kearsley s'est autorisé à publié cette vidéo montrant son travail sur la série car il en est fier... Cela permet en outre aux fans, de découvrir une histoire méconnue de l'univers de Kingdom Hearts. Retrouvez la vidéo du pilote animé ci-dessous ainsi que le commentaire publié par Seth Kearsley et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.