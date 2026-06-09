Kingdom Hearts : détails, prix, poids et infos des versions natives Nintendo SWITCH 2 (et Nintendo Switch)

Ils n'étaient disponibles qu'en version CLOUD mais le Nintendo Direct du 9 juin 2026 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) l'a confirmé : les premiers Kingdom Hearts arrivent vraiment en version native.

Les épisodes seront disponibles séparément ou réunis dans Kingdom Hearts Collection [I~III]. Sur l'eShop, KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-, KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue et KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC) sont annoncés à 39,99€ sur Nintendo SWITCH 2.

Seul, KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-sortira sur la première Nintendo Switch, toujours au prix de 39,99€ .

A ce propos, ATTENTION, ne vous trompez pas de version car Square Enix prévient qu'il n'existe pas d'option de mise à niveau ! Cependant, les données de sauvegarde de la version Nintendo Switch sont compatibles avec la version Nintendo SWITCH 2. Par contre, l'inverse n'est pas vrai et les données de sauvegarde de la version Switch 2 ne sont pas compatibles avec la version Switch 1. .. Vous arrivez à suivre ?

Veuillez noter qu’une version Nintendo Switch™ 2 de KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX- est aussi disponible. Afin d’éviter tout achat en double, veuillez vérifier la plateforme sélectionnée avant confirmation. Il n’y a présentement pas d’option de mise à niveau de la version Nintendo Switch™ vers la version Nintendo Switch™ 2. Les données de sauvegarde de la version Nintendo Switch™ sont compatibles avec la version Nintendo Switch™ 2, cependant, les données de sauvegarde de la version Nintendo Switch™ 2 ne sont pas compatibles avec la version Nintendo Switch™.

Sur l'eShop de la SWITCH 2, Kingdom Hearts Collection [I~III] est annoncé à 79,99€ .Notez que si vous avez déjà acheté la collection ou l'un des jeux en version CLOUD, vous êtes éligible à une réduction de 50% si vous rachetez le ou les jeux en version native.

Le poids de la collection est de 131 Go soit dans le détail 54,1 Go pour KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-, 26,8 Go pour KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue et 45,2 Go pour KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC). Le poids de KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX- sur Switch 1 n'est pas encore mentionné

Retrouvez ci-dessous les détails des trois jeux sur Nintendo SWITCH 2 :

KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-

* Ce logiciel est une exclusivité Nintendo Switch™ 2. Il n’est pas compatible avec la Nintendo Switch™. Veuillez noter qu’une version de KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX- est aussi disponible sur Nintendo Switch™. Afin d’éviter tout achat en double, veuillez vérifier la plateforme sélectionnée avant confirmation. Les données de sauvegarde de la version Nintendo Switch™ sont compatibles avec la version Nintendo Switch™ 2, cependant, les données de sauvegarde de la version Nintendo Switch™ 2 ne sont pas compatibles avec la version Nintendo Switch™. Ce produit est aussi inclus dans d’autres packs. Assurez-vous de ne pas acheter le même contenu plus d’une fois. Les joueurs possédant la version cloud de KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX- sont éligibles à une réduction de 50 % sur la version Nintendo Switch™ 2. KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX- est un ensemble des six premières histoires de l’univers de KINGDOM HEARTS , la collaboration entre Disney et SQUARE ENIX. Brandissez la légendaire Keyblade et déverrouillez le vrai pouvoir de l’amitié tout en explorant les mondes Disney et en repoussant les ténèbres. Titres inclus : KINGDOM HEARTS FINAL MIX

KINGDOM HEARTS Re:Chain of Memories

KINGDOM HEARTS II FINAL MIX

KINGDOM HEARTS 358/2 Days (compilation de cinématiques HD)

KINGDOM HEARTS Birth by Sleep FINAL MIX

KINGDOM HEARTS Re:coded (compilation de cinématiques HD)

KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue

Ce produit est aussi inclus dans d’autres packs. Assurez-vous de ne pas acheter le même contenu plus d’une fois. Les joueurs possédant la version cloud de KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue sont éligibles à une réduction de 50 % sur la version Nintendo Switch™ 2. Contient trois titres qui conduisent à KINGDOM HEARTS III. KINGDOM HEARTS Dream Drop Distance HD: une version intégralement remastérisée. Sora et Riku s'apprêtent à passer l'examen du Symbole de maîtrise pour se mesurer à Maître Xehanort.

KINGDOM HEARTS χ Back Cover (vidéo) : une cinématique en HD qui raconte l'histoire mystérieuse des Oracles, en lien avec les événements du début de la série.

KINGDOM HEARTS 0.2 Birth by Sleep – A fragmentary passage – : un épisode qui établit un lien avec KINGDOM HEARTS III.

KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC)

Ce produit est aussi inclus dans d’autres packs. Assurez-vous de pas acheter le même contenu plus d’une fois. Les joueurs possédant la version cloud de KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC) sont éligibles à une réduction de 50% pour la version Nintendo Switch™ 2. -Contenu exclusif à l’achat de cette version : la Keyblade « Longue Nuit » ! Sora est rejoint par Donald Duck et Dingo dans l’intention de contrer la terrible Organisation XIII et de sauver ses amis, Riku et Kairi. Grâce au pouvoir de l’amitié et à une positivité à toute épreuve, Sora, Donald et Dingo surmontent tous les obstacles et tiennent tête aux ténèbres qui menacent les mondes Disney et Pixar. Inclut également Re Mind, l'autre histoire qui s'est déroulée en parallèle du dénouement de KINGDOM HEARTS III. Dans ce chapitre additionnel, Sora se rend dans la Nécropole des Keyblades, bien déterminé à sauvér Kairi. Il y découvre des vérités qu'il n'avait jamais imaginées auparavant.

Pour finir, retrouvez la présentatyion des jeux du Nintendo Direct ainsi que leurs fiches eShop. En attendant d'autres détails, nb'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Kingdom Hearts Collection [I~III] et les trois collections

LIRE : TOUTES LES ANNONCES DU NINTENDO DIRECT DE JUIN 2026

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Quelques annonces à ne pas rater :