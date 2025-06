YouTube prochainement disponible sur Nintendo Switch 2

Si la Nintendo Switch 1 a su se diversifier en accueillant au fil des années des jeux divers et variés, on ne peut pas dire qu'elle se soit particulièrement illustrée dans le domaine des applications multimédia- même la Wii U a fait mieux.

La console a pu compter malgré tout sur quelques applications et notamment sur l'application YouTube pour regarder des vidéos et des films. Cependant, pour le moment l'application n'est pas disponible sur Nintendo SWITCH 2.

Et d'ailleurs, la nouvelle console n'a tout simplement aucune application.

Si pour le moment, on ne sait pas si la nouvelle console proposera finalement les applications multimédias disponibles sur les autres supports, YouTube vient de confirmer sur les réseaux, en réponse à un fan qui posait la question, travailler actuellement avec Nintendo pour que l'application soit "bientôt disponible" sur Nintendo SWITCH 2.

Une affaire à suivre, donc. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

