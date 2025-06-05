Kingdom Hearts 3 : comparaison PS5 vs. Steam Deck vs. Nintendo Switch 2

C'est une des grosses annonces du Nintendo Direct du 9 juin 2026 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) Kingdom Hearts arrive en force sur Nintendo SWITCH 2.

D'abord, avec Kingdom Hearts Collection [I~III] en version native, ensuite avec Kingdom Hearts IV qui sortira, probablement, l'année prochaine , en même temps sur toutes les plateformes.

En attendant, nous vous invitons à regarder une vidéo de comparaison des différentes version de Kingdom Hearts III avec, en prime, une vidéo qui compare les trailers PS5 et Switch 2 de Kingdom Hearts IV. Enjoy.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Kingdom Hearts Collection [I~III] et les trois collections de jeux seront disponibles le 6 octobre 2026 sur Nintendo SWITCH 2.

LIRE : TOUTES LES ANNONCES DU NINTENDO DIRECT DE JUIN 2026

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