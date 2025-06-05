Kingdom Hearts 3 : comparaison PS5 vs. Steam Deck vs. Nintendo Switch 2
C'est une des grosses annonces du Nintendo Direct du 9 juin 2026 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) Kingdom Hearts arrive en force sur Nintendo SWITCH 2.
D'abord, avec Kingdom Hearts Collection [I~III] en version native, ensuite avec Kingdom Hearts IV qui sortira, probablement, l'année prochaine, en même temps sur toutes les plateformes.
En attendant, nous vous invitons à regarder une vidéo de comparaison des différentes version de Kingdom Hearts III avec, en prime, une vidéo qui compare les trailers PS5 et Switch 2 de Kingdom Hearts IV. Enjoy.
Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
Pour rappel, Kingdom Hearts Collection [I~III] et les trois collections de jeux seront disponibles le 6 octobre 2026 sur Nintendo SWITCH 2.
LIRE : TOUTES LES ANNONCES DU NINTENDO DIRECT DE JUIN 2026
Voir aussi :
- Kingdom Hearts : détails, prix, poids et infos des versions natives SWITCH 2 (et Switch)
- Voir le pilote de la série animée annulée de Kingdom HEARTS
- Kingdom HEARTS fête ses 20 ans
- Kingdom HEARTS s'invite dans Le printemps merveilleux de Mickey sur Disney Plus
- Disney préparerait une série animée Kingdom HEARTS
- Kingdom HEARTS 4 sera disponible dès son lancement sur SWITCH 2
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Quelques annonces à ne pas rater :
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