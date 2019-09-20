La Nintendo Switch et la Nintendo Switch 2 reçoivent la mise à jour 21.01.1 - Tous les détails

Plus tôt ce mois-ci, la Nintendo SWITCH 2 ainsi que les consoles de la famille Nintendo Switch, à savoir la Nintendo Switch (standard), la Nintendo Switch Lite, la Nintendo Switch - Modèle OLED) ont reçu une "grosse"" mise à jour qui a apporté quelques menus changements et une une mise à jour des Joy-Con et de la caméra...

Aujourd'hui, rebelotte, les mêmes consoles ont reçu cette nuit une nouvelle mise à jour qui semble faire office de correctifs de la mise à jour précédente. Retrouvez le détail de cette mise à jour 21.01.1 ci-dessous.

Mise à jour Nintendo SWITCH 2 version 21.0.1 (publiée le 24 novembre 2025 )

Correction d'un problème où le code d'erreur 2011-0301 ou le code d'erreur 2168-0002 apparaissait de manière répétée sur une Nintendo Switch lors d'une tentative de transfert de système à l'aide de la communication locale entre une console Nintendo Switch et une console Nintendo Switch 2.

Correction d'un problème qui empêchait parfois les manettes sans fil ou les périphériques audio Bluetooth de se connecter après la sortie du système du mode veille ou la désactivation du mode avion.

Améliorations générales de la stabilité du système afin d'optimiser l'expérience utilisateur.

Mise à jour Switch Ver. 21.0.1 (publiée le 24 novembre 2025 )

Correction d'un problème où le code d'erreur 2011-0301 ou le code d'erreur 2168-0002 apparaissait de manière répétée sur une Nintendo Switch lors d'une tentative de transfert de système à l'aide de la communication locale entre une console Nintendo Switch et une console Nintendo Switch 2.

Améliorations générales de la stabilité du système afin d'optimiser l'expérience utilisateur.

