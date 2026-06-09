Stellar Blade sortira cette année sur Nintendo Switch 2

Après le Summer Game Fest (dont vous pouvez retrouver ICI tous les détails), le State of Play de Sony et le Xbox Game Showcase de Microsoft, c'était hier, au tour de Nintendo de dégainer son NINTENDO DIRECT. Beaucoup d'annonces, notamment de jeux multiplateformes déjà sortis chez la concurrence.

Ainsi, le Direct a annoncé que Stellar Blade, initialement sorti en avril 2024 sur PS5 débarquera cette année sur Nintendo SWITCH 2. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Stellar Blade et son héroïne, Eve, c'est un peu un clone sympa de Bayonetta, en moins foutraque et iconoclaste.Notez que dans le même temps, une suite, nommée Blood Rain, a été annoncée au Summer Game Fest

Venez découvrir le phénomène PlayStation®5 Stellar Blade™ produit par les développeurs coréens de SHIFT UP L'avenir de l'humanité est sur le fil du rasoir. Ravagée par d'étranges créatures à la puissance exceptionnelle, la Terre a été abandonnée, et les derniers survivants de l'humanité ont fui dans une colonie spatiale. Membre du 7e escadron aéroporté, EVE quitte la colonie et arrive sur les vestiges désolés de la planète avec une mission précise : sauver l'humanité et reprendre la Terre des griffes des Naytibas, les créatures malveillantes qui l'ont détruite. Cependant, tandis qu'elle affronte les Naytibas un à un, perçant les mystères du passé en explorant les ruines de la civilisation humaine, elle se rend rapidement compte que sa mission ne sera pas si simple… Participez à des combats frénétiques et frayez-vous un chemin à travers les vestiges de la Terre. Effectuez des enchaînements aussi brutaux que gracieux, débloquez de nouvelles capacités et des améliorations d'armes, et affrontez des boss épiques qui ne manqueront pas de défier votre intellect tout autant que votre habileté. Plongez dans un monde post-apocalyptique hautement détaillé où se mêlent horreur et beauté spectaculaire. Percez les secrets d'une histoire humaine poignante dotée de thématiques sérieuses. Un récit qui donne à réfléchir et qui débordera de révélations et d'émotions du début à la fin.

Stellar Blade est attendu cette année sur Nintendo SWITCH 2

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