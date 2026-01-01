Nintendo Direct - RDV ce mardi 9 Juin 2026 à 16h00

L'attente est désormais terminée, le prochain Nintendo Direct a enfin sa date de diffusion. Nous vous donnons donc rendez-vous dès demain, mardi 9 juin 2026 à partir de 16h00 heure française . Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous partager vos attentes en commentaire, ainsi que vos spéculations. L'information vient de tomber sur l'application Nintendo Today!

Le Direct durera une cinquantaine de minutes et sera centré sur les jeux Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 à venir cette année. Est-ce qu'ils entendent par là année 2026, ou année fiscale en cours ? La réponse demain !

A noter qu'un Nintendo Treehouse sera également diffusé juste après le Nintendo Direct, ce qui laisse suggérer quelques séquences de gameplay sur les titres qui seront annoncés à l'occasion du Nintendo Direct.

Source : Nintendo