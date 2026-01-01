Rhythm Paradise Groove s'offre un nouveau trailer

Le Nintendo Direct a commencé en rythme avec un nouveau trailer de Rhythm Paradise Groove. Toujours attendu pour le 2 juillet 2026 sur Nintendo Switch 2, nous vous laissons découvrir ce dernier ci-dessous, et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un test dédié dans nos colonnes, qui passera forcément dans les mains de votre serviteur fanatique de jeux de rythmes.

Rhythm Paradise Groove : suivez le tempo dans une collection de mini-jeux qui mettront votre sens du rythme à l'épreuve. Tentez d'appuyer sur les boutons au bon moment dans de nouveaux mini-jeux musicaux faciles à prendre en main, mais difficiles à maîtriser. Au programme : plus de 80 mini-jeux solo et plus de 30 en multijoueur coopératif et compétitif*3. Attrapez des légumes au vol, faites rebondir des fruits sur vos biceps, donnez des coups de masse et plus encore... tout en gardant le rythme ! Réunissez-vous à quatre autour d'une même console pour dévier des flèches, épiler des oignons, et plus encore. Un mode de jeu à débloquer, Beatspell, est aussi présent et demandera d'utiliser la magie du rythme pour lancer des sorts et affronter des monstres. Le jeu présente des musiques originales entraînantes, dont des pistes signées par le célèbre musicien japonais Tsunku♂. Rhythm Paradise Groove fera son arrivée le 2 juillet sur Nintendo Switch et sera également compatible avec la Nintendo Switch 2. Le jeu est d'ores et déjà disponible en précommande.