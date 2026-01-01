Fire Emblem: Fortune's Weave sortira le 17 septembre sur Nintendo Switch 2

C'était la première grosse annonce de ce Nintendo Direct, Fire Emblem: Fortune's Weave vient enfin d'obtenir sa date de sortie sur Nintendo Switch 2. Il ne faudra pas attendre longtemps avant de fouler la terre de l'Empire de Dagda, puisque le titre est désormais attendu pour le 17 septembre 2026 . Nous avons ainsi pu profiter d'un nouveau trailer mettant en avant les 4 protagonistes de cet opus : Cai, Dietrich, Theodora et Leda. De nouvelles mécaniques de jeu ont également été dévoilées à l'occasion. Nous vous laissons visionner le trailer ci-dessous.

Les Jeux Héroïques sont sur le point de débuter. Un tout nouveau titre de la série Fire Emblem fait son arrivée sur Nintendo Switch 2. Découvrez les récits entremêlés de quatre protagonistes : Cai, un jeune garçon déterminé à libérer son père emprisonné ; Dietrich, un épéiste à la recherche d'adversaires toujours plus puissants ; Theodora, une reine qui se bat pour réaliser le rêve de longue date de son peuple ; et Leda, une musicienne en quête de vengeance. Entre chaque combat que vous devrez mener au fil des Jeux, vous pourrez explorer la ville de Dagsion, améliorer vos talents au centre d'entraînement, renforcer vos liens avec différents personnages jusqu'à en faire vos alliés, et voyager par-delà Dagsion pour acquérir davantage d'expérience. Préparez-vous à combattre dans Fire Emblem: Fortune's Weave et l'édition spéciale Fire Emblem: Fortune's Weave (collection dagdanienne) qui inclut un boîtier métallique, des cartes illustrées, une carte de Dadga et un recueil d'illustrations. Ces deux éditions feront leur arrivée le 17 septembre sur Nintendo Switch 2. Le jeu sera disponible en précommande dès aujourd'hui sur le Nintendo eShop.

Autre bonne nouvelle pour les amateurs d'édition physique, Fire Emblem: Fortune's Weave sera également le premier jeu First Party à avoir le droit à une édition collector dénommée Collection Dagdanienne. Nous vous laissons découvrir son contenu ci-dessous.