KINGDOM HEARTS Collection - Les 3 compilations sortiront début octobre sur Nintendo Switch 2

Comme beaucoup de joueurs, j'avais été enchanté de découvrir les versions Cloud des jeux Kingdom Hearts sur l'eShop de la Nintendo Switch... avant de me rendre compte que la connexion en mousse de me permettait pas d'avoir une expérience stable. Heureusement, Square Enix a profité du dernier Nintendo Direct pour annoncer la (re)sortie des 3 dernières compilations de la licence sur Nintendo Switch 2 le 8 octobre prochain :

Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 Remix

Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue

Kingdom Hearts 3 + Re-Mind

Et si jamais vous souhaitez vous offrir la compilation ultime, Square Enix a également annoncé que les 3 titres seront proposés dans une édition dénommée

KINGDOM HEARTS Collection [I ~ III]. A noter que nous n'avons pas encore d'informations quant à une possible sortie physique sur Nintendo Switch 2 à l'heure où nous écrivons ces lignes.