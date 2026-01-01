Metaphor: ReFantazio arrive sur Nintendo Switch 2 le 12 novembre

Après avoir déjà croisé l’univers de Metaphor: ReFantazio du côté du fauteuil DXRacer Drifting, le RPG d’Atlus s’apprête cette fois à faire son arrivée sur Nintendo Switch 2.

Dans Metaphor: ReFantazio, les joueurs participent au Tournoi du trône afin d’écrire l’avenir du royaume. Le jeu propose de contrôler son destin, d’affronter ses peurs et de réveiller les pouvoirs des Archétypes, tout en faisant équipe avec plusieurs compagnons au fil d’un long voyage mêlant exploration, combats au tour par tour dynamiques et affrontements en temps réel. Metaphor: ReFantazio sortira le 12 novembre sur Nintendo Switch 2.