Atelier Karia : Le Royaume de la Nuit et le Guide des Souvenirs annoncé sur Nintendo Switch 2

Annoncé très discrètement à l'occasion du dernier Nintendo Direct, KOEI TECMO et Gust ont annoncé le prochain opus de la saga Atelier, et il se prénommera Atelier Karia : Le Royaume de la Nuit et le Guide des Souvenirs​. Attendu pour le début de l'année 2027 sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents, nous vous laissons découvrir son teaser ci-dessous.

« Ravivez le passé, savourez le présent. Un vaste RPG d’alchimie fantasy mêlant souvenirs et découvertes. » Atelier Karia : Le Royaume de la Nuit et le Guide des Souvenirs est en cours de développement, et sa sortie est prévue début 2027 sur Nintendo Switch 2™, PlayStation®5, Windows PC (Steam®) et XBOX Series XS.