DRAGON QUEST MONSTERS : Le royaume de Boisflétri sortira début décembre sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Nouvel épisode des spin-off Monsters de la licence Dragon Quest, DRAGON QUEST MONSTERS : Le royaume de Boisflétri sera l'occasion de redécouvrir une toute nouvelle aventure monstrueuse en compagnie de Nera et de Bianca, deux des fiancées du héros de Dragon Quest V. Le Nintendo Direct a été l'occasion d'apprendre 2 bonnes nouvelles : la date de sortie du jeu, calée au 3 décembre 2026 , ainsi que la présence de Pandora, la sœur de Nera, et 3ème fiancée du héros dans le remake paru sur Nintendo DS. Nous vous laissons découvrir le dernier trailer en date ci-dessous.

Dans ce nouvel opus de la série DRAGON QUEST MONSTERS, découvrez, apprivoisez et entraînez tout un monde de créatures inoubliables. Des emblématiques gluants aux créatures entièrement inédites, chaque monstre a le potentiel de devenir un allié. Utilisez le système de synthèse propre à la série pour combiner des monstres afin de créer de tout nouveaux compagnons, permettant ainsi de profiter d'un haut niveau de personnalisation et d'une grande profondeur stratégique au combat. Avec des centaines de monstres à découvrir, le plaisir de rencontrer votre prochain monstre préféré commence ici. DRAGON QUEST MONSTERS : Le royaume de Boisflétri fera son arrivée le 3 décembre sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.