DRAGON QUEST MONSTERS: Le royaume de Boisflétri : "bientôt disponible" sur Xbox Series X|S, PS5, Nintendo Switch et Switch 2
Durant le stream spécial fêtant les 40 ans de la licence Dragon Quest (à voir et revoir ICI), Square Enix a donné notammentde nouvelles infos sur Dragon QUEST XII et officialisé l'arrivée de Dragon Quest XI S sur SWITCH 2.
La société a aussi dévoilé un nouveau titre : DRAGON QUEST MONSTERS: Le royaume de Boisflétri.
A dire vrai, pas vraiment d'infos à se mettre sous la dent si ce n'est un premier trailer dans lequel vous apercevrez quelques monstres et les deux héroïnes du jeu. On devrait toutefois en apprendre très vite davantage car le trailer, s'il ne donne pas de date de sortie, indique que le titre sera "bientôt disponible" sur PS5, Xbox Series X|S, Steam, Switch 1 et Switch 2.
En attendant d'autres précisions, retrouvez le trailer de DRAGON QUEST MONSTERS: Le royaume de Boisflétri et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
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