Dragon Quest Day - RDV mercredi 27 mai à 15h pour célébrer les 40 ans de la franchise
Ce 27 mai 2026 marquera le quarantième anniversaire de la licence Dragon Quest. Pour l'occasion, Square Enix nous invite pour le désormais traditionnel Dragon Quest Day, et il y a fort à parier que des surprises soient en approche pour un tel anniversaire. Une vidéo sera ainsi diffusée demain à partir de 15 heures. Les équipes de la franchise nous présenteront alors les nouveautés à venir durant une dizaine de minutes. De notre côté,, on table et espère des informations sur les éléments suivants :
- Première vidéo de Dragon Quest XII
- Annonce officielle de Dragon Quest XI - Nintendo Switch 2 Edition
- Annonce du remake HD-2D de la Trilogie Zénithienne (Dragon Quest IV - V - VI)
- Arrivée en Occident de Dragon Quest X Offline
N'hésitez pas à indiquer en commentaire quelles sont vos attentes pour demain.
VOIR LES ANNONCES:
- DRAGON QUEST XII repart de zéro et change de titre
- Dragon Quest XI S débarque sur Switch 1 - prix, date de sortie et détails
- Un nouveau Dragon Quest Monsters bientôt disponible...
Ce mercredi 27 mai, Dragon Quest fête ses 40 ans !— SQUARE ENIX France (@SquareEnixFR) May 26, 2026
Pour célébrer l'événement, l'équipe de Dragon Quest fera une update en live à 15 heures !
Le lien (pensez à activer les sous-titres FR !) : https://t.co/R6dTuw0t2I pic.twitter.com/DBRXz0kJVN