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Dragon Quest Day - RDV mercredi 27 mai à 15h pour célébrer les 40 ans de la franchise

Par ggvanrom - Il y a 6 heures

Ce 27 mai 2026 marquera le quarantième anniversaire de la licence Dragon Quest. Pour l'occasion, Square Enix nous invite pour le désormais traditionnel Dragon Quest Day, et il y a fort à parier que des surprises soient en approche pour un tel anniversaire. Une vidéo sera ainsi diffusée demain à partir de 15 heures. Les équipes de la franchise nous présenteront alors les nouveautés à venir durant une dizaine de minutes. De notre côté,, on table et espère des informations sur les éléments suivants :

  • Première vidéo de Dragon Quest XII
  • Annonce officielle de Dragon Quest XI - Nintendo Switch 2 Edition
  • Annonce du remake HD-2D de la Trilogie Zénithienne (Dragon Quest IV - V - VI)
  • Arrivée en Occident de Dragon Quest X Offline

N'hésitez pas à indiquer en commentaire quelles sont vos attentes pour demain.

VOIR LES ANNONCES:

Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée - Edition Ultime
Square Enix

  • 27 septembre 2019
  • septembre 2019
  • 2019
Dragon Quest X Switch
Square Enix

  • Inconnue
  • Inconnue
  • 21 septembre 2017
Dragon Quest XII : The Flames of Fate
Square Enix

  • Inconnue
  • Inconnue
  • Inconnue

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