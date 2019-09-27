Dragon Quest Day - RDV mercredi 27 mai à 15h pour célébrer les 40 ans de la franchise

Ce 27 mai 2026 marquera le quarantième anniversaire de la licence Dragon Quest. Pour l'occasion, Square Enix nous invite pour le désormais traditionnel Dragon Quest Day, et il y a fort à parier que des surprises soient en approche pour un tel anniversaire. Une vidéo sera ainsi diffusée demain à partir de 15 heures . Les équipes de la franchise nous présenteront alors les nouveautés à venir durant une dizaine de minutes . De notre côté,, on table et espère des informations sur les éléments suivants :

Première vidéo de Dragon Quest XII

Annonce officielle de Dragon Quest XI - Nintendo Switch 2 Edition

Annonce du remake HD-2D de la Trilogie Zénithienne ( Dragon Quest IV - V - VI )

) Arrivée en Occident de Dragon Quest X Offline

N'hésitez pas à indiquer en commentaire quelles sont vos attentes pour demain.

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