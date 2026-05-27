Dragon Quest XII repart de zéro et change de titre - Premières images

Annoncé en mai 2021, Dragon Quest XII : The Flames of Fate (qui était censé être un épisode plus sombre) a connu semble-t-il un dévellopement chaotique... En effet lors du stream spécial fêtant les 40 ans de la licence Dragon Quest (à voir et revoir ICI), Yosuke Saito et Yuji Horii de Square Enix ont annoncé que le jeu avait été entièrement réinitialisé suite à de nombreux problèmes...

Pour l'occasion, le jeu a été renommé en Dragon Quest XII : Beyond Dreams. En attendant de plus amples détails, les premières images du jeu ont été partagées montrant notamment le nouvel héros "tourmenté par d'étranges visions dans son sommeil"...a première vue, pas de gros bouleversement puisque le jeu nous permettra de retrouver des personnages d'Akira Toriyama (qui nous a quitté, faut-il le rappeler, en 2024) et des musiques de Koichi Sugiyama.

Pour le moment pas de date ni de fenêtre de sortie, et pas d'annonce sur les plateformes concernées, et autant vous dire qu'il faudra a priori être patient avant de découvrir Dragon Quest XII : Beyond Dreams.

En attendant retrouvez la vidéo de présentation de Dragon Quest XII : Beyond Dreams ci-dessous et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

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