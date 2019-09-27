Divers

Dragon Quest XI a dépassé les 9 millions d'unités vendues dans le monde

Par ggvanrom - Il y a 10 heures

Alors que les fans de DRAGON QUEST ont les yeux rivés sur la sortie de DRAGON QUEST VII Reimagined le mois prochain, Square Enix a annoncé dans son dernier communiqué de presse que DRAGON QUEST XI venait de passer le cap des 9 millions d'unités vendues dans le monde, toutes versions confondues. Cela en fait ainsi l'épisode le plus vendu de la licence à ce jour. Pour rappel, les fans de Nintendo ont pu le (re)découvrir en 2019 sur Nintendo Switch dans une version adaptée dénommée DRAGON QUEST XI S : Les Combattants de la destinée – Édition ultime, et le public japonais avait même eu le droit à une version 3DS qui n'est jamais sortie de l'Archipel. Espérons en tout cas un aussi bon succès pour DRAGON QUEST VII Reimagined qui sera disponible sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents à partir du 3 février 2026, et que cette nouvelle année sera l'occasion d'enfin avoir des informations sur DRAGON QUEST XII.

Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée - Edition Ultime
Square Enix

  • 27 septembre 2019
  • septembre 2019
  • 2019
Dragon Quest XII : The Flames of Fate
Square Enix

  • Inconnue
  • Inconnue
  • Inconnue
DRAGON QUEST VII Reimagined
Square Enix

  • 05 février 2026
  • 05 février 2026
  • 05 février 2026

