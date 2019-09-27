DRAGON QUEST XI S : Les Combattants de la destinée - Édition Ultime : annonce officielle, trailer et date de sortie sur Nintendo SWITCH 2

A l'occasion du stream spécial fêtant les 40 ans de la licence Dragon Quest (à voir et revoir ICI), Square Enix a officialisé l'arrivée de Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée - Edition Ultime sur Nintendo SWITCH 2 dès le 24 septembre prochain .

Au programme l'intégralité de "l'Edition Ultime" de la Switch 1, de nouveaux chapitres, une bande son orchestrale et la possibilité de basculer entre la version 3D et 2D du jeu.

MISE A JOUR : A l'occasion de la mise à jour de la fiche eShop du jeu, on découvre que le titre sera vendu 39,99€ . Par contre, le titre sera distinct de la version Switch 1. Ainsi si vous possédez la version Switch, vous devrez repasser à la caisse (et payer 40€) pour obtenir cette nouvelle "édition ultime" sur Nintendo SWITCH 2.

En attendant d'autres détails, retrouvez le trailer du jeu ainsi que sa présentation complète ci-dessous.

* Ce jeu est uniquement compatible avec la Nintendo Switch™ 2. Veuillez noter qu'il n'est pas possible d'y jouer sur Nintendo Switch™.

*Il existe aussi une version Nintendo Switch™ de ce jeu. Faites attention à choisir la bonne version. Sache une chose ! L'Éclairé est la source même du mal et n'apportera que souffrance à notre royaume ! Le onzième épisode canonique de la série DRAGON QUEST, qui retrace l’histoire des héros légendaires à l’origine de la saga, arrive sur Nintendo Switch™ 2 ! Qu’est-ce que ça veut dire « être un héros » ? L’épopée d’un jeune garçon parti de son village pour répondre à cette question le mènera à révéler l’incroyable vérité de ce monde. DRAGON QUEST XI S : Les Combattants de la destinée - Édition ultime sur Nintendo Switch™ 2 contient l’intégralité du contenu ajouté à la version Nintendo Switch™ notamment : De nouveaux scénarios centrés sur les personnages secondaires.

Un doublage en japonais et des doublages additionnels en anglais.

La possibilité de passer en mode graphique 2D ou 3D.

Une bande son orchestrale. Cette nouvelle version sur Nintendo Switch 2 propose une nouvelle option permettant de privilégier au choix les graphismes ou la performance. Inclus : Le jeu complet.

Le choix entre les doublages anglais ou japonais.

Un ensemble d'objets !

*Ensemble de Trodain (Tenue pour le héros qui change uniquement l’apparence).

* Ensemble de marcassin (Tenue pour Véronica qui change uniquement l’apparence).

* Ensemble de l’aventurier heureux (5 potions toniques et 5 graines de Compétence).

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée - Edition Ultime sera disponible dès le 24 septembre prochain sur Nintendo SWITCH 2.

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