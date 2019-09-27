Dragon Quest XI S : pas de mise à niveau Switch 1 vers Switch 2
Hier, Dragon Quest a fêté ses 40 ans avec un stream spécial (à voir et revoir ICI) dans lequel on a découvert un nouvel opus "Monsters" et un tout nouveau Dragon QUEST XII . Le stream a aussi permis à Square Eniox d'officialiser l'arrivée de Dragon Quest XI S sur SWITCH 2.
Au cas ou vous auriez loupé l'info, sachez que le titre, qui sera vendu 39,99€ sur l'eShop, sera distinct de la version Switch 1. C'est à dire qu'il ne sera pas possible si vous possédez Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée - Edition Ultime de le mettre simplement à niveau (gratuitement ou à petit prix). Il sera aussi impossible de transférer sa sauvegarde d'une version à l'autre. Dans la présentation du jeu, Square Enix prévient les joueurs de bien choisir sa version et de ne pas se tromper car la version Switch 2 ne pourra être joué sur la première Switch. Il faudra racheter le jeu complet. Evidemment, c'est le genre d'infos qui agace passablement les joueurs.
- *Ce jeu est uniquement compatible avec la Nintendo Switch™ 2. Veuillez noter qu'il n'est pas possible d'y jouer sur Nintendo Switch™.
- *Il existe aussi une version Nintendo Switch™ de ce jeu. Faites attention à choisir la bonne version.
En attendant d'autres détails, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
Pour rappel, Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée - Edition Ultime sera disponible dès le 24 septembre prochain sur Nintendo SWITCH 2.
LIRE AUSSI :
- DRAGON QUEST XII repart de zéro et change de titre
- Un nouveau Dragon Quest Monsters bientôt disponible...
Et toujours :
- REVUE DE TESTS DE YOSHI AND THE MYSTERIOUS BOOK
- Pokémon POKOPIA : toutes les notes et tous les tests sur Nintendo Switch 2
- Resident Evil REQUIEM : revue de tests sur Switch 2, PC, Xbox Series et PS5
- Metroid Prime 4 BEYOND: tous les tests et toutes les notes sur Nintendo SWITCH