Dragon Quest XI S : pas de mise à niveau Switch 1 vers Switch 2

Hier, Dragon Quest a fêté ses 40 ans avec un stream spécial (à voir et revoir ICI) dans lequel on a découvert un nouvel opus "Monsters" et un tout nouveau Dragon QUEST XII . Le stream a aussi permis à Square Eniox d'officialiser l'arrivée de Dragon Quest XI S sur SWITCH 2.

Au cas ou vous auriez loupé l'info, sachez que le titre, qui sera vendu 39,99€ sur l'eShop, sera distinct de la version Switch 1. C'est à dire qu'il ne sera pas possible si vous possédez Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée - Edition Ultime de le mettre simplement à niveau (gratuitement ou à petit prix). Il sera aussi impossible de transférer sa sauvegarde d'une version à l'autre. Dans la présentation du jeu, Square Enix prévient les joueurs de bien choisir sa version et de ne pas se tromper car la version Switch 2 ne pourra être joué sur la première Switch. Il faudra racheter le jeu complet. Evidemment, c'est le genre d'infos qui agace passablement les joueurs.

* Ce jeu est uniquement compatible avec la Nintendo Switch™ 2. Veuillez noter qu'il n'est pas possible d'y jouer sur Nintendo Switch™.

*Il existe aussi une version Nintendo Switch™ de ce jeu. Faites attention à choisir la bonne version.

En attendant d'autres détails, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée - Edition Ultime sera disponible dès le 24 septembre prochain sur Nintendo SWITCH 2.

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