Dragon Quest Day - Les jeux de la licence en promo sur l'eShop

Si le Dragon Quest Day qui s'est déroulé cette semaine pour les 40 ans de la franchise n'a pas été au goût de tout le monde, il y a quand même une bonne nouvelle pour les amateurs de dématérialisé : plusieurs promotions sont actuellement en cours sur les jeux de la franchise Dragon Quest. Voici une liste non exhaustive de quelques titres en cours de promotion jusqu'au 2 juin.

Sur Nintendo Switch 2 :

DRAGON QUEST VII Reimagined Switch 2 : 52,49 € (-25%)

: 52,49 € (-25%) DRAGON QUEST - Pack trilogie d'Elric HD-2D : 76,99 € (-30%)

: 76,99 € (-30%) DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake : 48,99 € (-30%)

Sur Nintendo Switch :

DRAGON QUEST VII Reimagined Switch : 44,99 € (-25%)

: 44,99 € (-25%) DRAGON QUEST TREASURES : 29,99 €(-50%)

: 29,99 €(-50%) DRAGON QUEST : 2,99 €(-40%)

: 2,99 €(-40%) DRAGON QUEST MONSTERS : Le Prince des ombres : 9,99 €(-75%)

: 9,99 €(-75%) DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake : 41,99 €(-30%)

: 41,99 €(-30%) DRAGON QUEST III HD-2D Remake : 29,99 €(-50%)

: 29,99 €(-50%) Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai : 23,99 €(-60%)

Source : Nintendo