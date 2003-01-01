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Dragon Quest Day - Les jeux de la licence en promo sur l'eShop
Par ggvanrom - Il y a 1 heure
Si le Dragon Quest Day qui s'est déroulé cette semaine pour les 40 ans de la franchise n'a pas été au goût de tout le monde, il y a quand même une bonne nouvelle pour les amateurs de dématérialisé : plusieurs promotions sont actuellement en cours sur les jeux de la franchise Dragon Quest. Voici une liste non exhaustive de quelques titres en cours de promotion jusqu'au 2 juin.
Sur Nintendo Switch 2 :
- DRAGON QUEST VII Reimagined Switch 2 : 52,49 € (-25%)
- DRAGON QUEST - Pack trilogie d'Elric HD-2D : 76,99 € (-30%)
- DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake : 48,99 € (-30%)
Sur Nintendo Switch :
- DRAGON QUEST VII Reimagined Switch : 44,99 € (-25%)
- DRAGON QUEST TREASURES : 29,99 €(-50%)
- DRAGON QUEST : 2,99 €(-40%)
- DRAGON QUEST MONSTERS : Le Prince des ombres : 9,99 €(-75%)
- DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake : 41,99 €(-30%)
- DRAGON QUEST III HD-2D Remake : 29,99 €(-50%)
- Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai : 23,99 €(-60%)
Source : Nintendo