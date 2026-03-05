Pokémon Pokopia - Les aventures sous-marines débarquent sur Nintendo Switch 2

Vous avez retourné toute la terre dans Pokémon Pokopia ? Et si vous commenciez par draguer les fonds marins ? C'est en tout cas ce que vous proposera la dernière mise à jour gratuite du jeu, disponible courant août sur Nintendo Switch 2, la mise à jour vous permettra d'utiliser la nouvelle capacité Plongée, et de faire la rencontre de nouveaux Pokémon qui vous accompagneront dans vos aventures. Et pour ceux qui veulent toujours plus de contenu, le Pass d'Extension payant a également été confirmé, avec 3 nouvelles vagues de contenu additionnel à paraître entre août 2026 et 2027. La première nouvelle zone se dénommera Fonds-Bulleux.

Mise à jour gratuite de Pokémon Pokopia et pass d'extension payant : l'aventure Pokémon Pokopia se poursuit sous l'eau avec une mise à jour gratuite à venir en août : explorez les fonds marins avec la nouvelle capacité Plongée pour planter de l'herbe, ériger des structures, et bâtir de nouvelles villes sous-marines aux côtés des Pokémon. Le pass d'extension payant de Pokémon Pokopia est également en approche et apportera trois vagues de contenus additionnels. La partie 1 du pass d'extension payant de Pokémon Pokopia, Fonds-Bulleux, fera son arrivée en août et invitera les joueurs et joueuses à plonger dans une nouvelle ville sous-marine où se trouvent de nouveaux meubles, des tenues inédites, et de nouveaux Pokémon à rencontrer. Le pass d'extension payant de Pokémon Pokopia sera disponible à l'achat dans la journée sur le Nintendo eShop.