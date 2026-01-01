Nintendo Switch Sports Resort - Retournez sur l'île Wuhu dès le 22 octobre Nintendo Switch 2

L'île Wuhu s'est rappelée à notre bon souvenir ce jour avec l'annonce ce jour de Nintendo Switch Sports Resort. Attendu pour le 22 octobre 2026 sur Nintendo Switch 2, ce sera l'occasion de découvrir 12 sports en famille ou entre amis. Nous vous laissons découvrir le trailer dédié ci-dessous.

Créez et personnalisez votre Sportsmate ou votre Mii, et partez à la découverte des installations sportives de l'île Wuhu. Servez-vous des Joy-Con 2 comme d'une raquette, d'un arc, d'un guidon et bien plus encore dans ces disciplines :

Boxe : frappez, bloquez, contrez et visez le K.O.

Tennis de table : perturbez votre adversaire avec toutes sortes de frappes rapides.

Tir à l'arc : visez juste, prenez en considérant le sens du vent, et décochez votre flèche.

Tennis : variez les frappes au fil des échanges pour remporter le jeu, le set, et le match !

Volley-ball : réceptionnez, passez et smashez pour décrocher la victoire !

Bowling : lancez la boule tout droit ou donnez-lui un effet.

Basketball : dribblez, passez et marquez des paniers !

Golf : swinguez votre club pour progresser sur le fairway, et réalisez des putts impressionnants.

Bataille de pouces : faites preuve de dextérité et immobilisez l'adversaire !

Skateboard : tenez un Joy-Con 2 comme une souris pour vous diriger sur le parcours.

Motomarine : maniez le guidon et surfez sur les vagues.

Hydravion : inclinez la manette pour voler librement autour de l'île.

Vous pouvez aussi vous échauffer avant de passer à l'action en faisant de la corde à sauter !