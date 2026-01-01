Nintendo Switch 2

Star Fox s'offre une démo disponible dès aujourd’hui

Par babidu - Il y a 3 heures

À quelques jours de sa sortie sur Nintendo Switch 2, Star Fox s’offre une démo gratuite sur le Nintendo eShop. L’occasion de découvrir cette relecture du titre, avec ses personnages redesignés, ses décors retravaillés, son doublage intégral en français et sa bande-son orchestrale.

Cette version proposera aussi une visée optionnelle avec le mode souris des Joy-Con 2, une fonctionnalité GameChat permettant d’apparaître sous la forme d’un personnage de l’univers Star Fox, ainsi que de nouveaux modes, dont du multijoueur en ligne.

Star Fox sortira bien le 25 juin prochain sur Nintendo Switch 2. La démo gratuite est déjà disponible sur l'eShop.

STAR FOX
Nintendo

  • 25 juin 2026
  • 25 juin 2026
  • 25 juin 2026

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