Star Fox sur Nintendo Switch 2 : un studio inattendu aux commandes

Petite surprise autour de Star Fox sur Nintendo Switch 2 : le jeu n’est pas développé en interne par Nintendo, mais par Velan Studios. Un nom qui n’est pas totalement inconnu des joueurs Nintendo, puisque le studio avait déjà collaboré avec la firme de Kyoto sur Mario Kart Live: Home Circuit. On lui doit également Knockout City, sorti notamment sur Nintendo Switch.

Velan Studios a confirmé son implication sur X, expliquant travailler sur le projet depuis un certain temps. Le studio se dit “très fier de pouvoir enfin le partager avec le monde”, tout en qualifiant la collaboration avec Nintendo et le retour de Fox McCloud et de son équipe sur Nintendo Switch 2 de “véritable honneur”.

Le studio précise également que Star Fox tourne sous Viper, son moteur maison. Selon Velan, cette technologie permet de ramener Fox et son escouade avec un niveau de fidélité plus élevé que jamais, un gameplay en 60 images par seconde et des cinématiques rendues en temps réel.

Pour rappel, Star Fox sortira le 25 juin sur Nintendo Switch 2. Une démo gratuite vient également d’être annoncée et est disponible sur le Nintendo eShop.