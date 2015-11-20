NINTENDO DIRECT de juin enfin révélé : nos prédictions

Après le Summer Game Fest (dont vous pouvez retrouver ICI tous les détails), le State of Play de Sony et le Xbox Game Showcase de Microsoft, on l'a enfin notre NINTENDO DIRECT !

On a été patient, et le voilà.

Les heures qui précèdent la diffusion des Nintendo Direct sont toujours exhaltantes. C'est le moment ou tout est possible. Mario, Kirby, Pikmin, Captain Rainbow, Paper Mario, Luigi's Mansion, Captain Toad... On peut tout imaginer ! Evidemment, on sait bien que tout ne peut pas arriver en même temps et on espère que Nintendo trouvera un équilibre entre le nouveau et l'ancien, les jeux Nintendo et les autres jeux.

Retrouvez ci-dessous les prédictions des trois principaux rédacteurs de news du site entre gros délire, prudence blasée et optimisme béat.

Enfin ! On a beau dire, lorsqu'on est fan de Nintendo, les Nintendo Direct restent le summum. Certes, je peux apprécier les shows type Summer Game Fest et il y a parfois de belles surprises mais très souvent les jeux qui y font l'évenement me laissent un peu froid. J'ai l'impression qu'ils se ressemblent tous. Par exemple, God of War LAUFEY a, a priori, emballé pas mal de monde. Bon, ok, pas tout le monde, mais quand même.

Et, honnêtement, j'ai un peu de mal à comprendre. Je suis un grand fan des premiers God of War et là, j'ai mal à mon Kratos. Malgré la technique et la maestria de la mise en scène, je ne me vois pas du tout jouer à "ça". Ca ne me fait pas réver. Je n'aime pas le rendu "réaliste" du jeu. La direction artistique est atroce. Les monstres sont hideux et ce morceau de tofu qui parle. C'est juste abominable. Et il y a plein de jeux comme ça qui sont spectaculaires et mettent la bave aux lèvres de pas mal de gamers mais qui ne m'atteignent pas.

Après, il en faut pour tous les (dé)goûts... Mais franchement, je me sens parfois déconnecté du marché. Alors attention, il y a de bons jeux (qui me parlent) sur toutes les consoles, et pas simplement des jeux multiplateformes, mais heureusement que Nintendo est toujours là pour mme faire rêver et garder intact la flamme de ma passion. Le site s'appelle Nintendo-Master, au cas ou.

Pour ce Direct, j'aimerai être surpris mais j'ai l'impression que la "grosse" annonce, on l'a connait. On peut dire que ce serait une sacré surprise si le remake d'Ocarina of Time n'était pas présenté !

Evidemment, j'espère un "vrai" remake d'Ocarina of Time; c'est à dire une réinvention du jeu d'origine avec de nouvelles séquences, des mécaniques de jeux repensés, des plaines plus vastes, etc... J'ai fait ce jeu tellement de fois (et même la Master Quest !) que j'espère que Nintendo saura suivre le mouvement des "nouveaux" remakes comme ceux des Resident Evil ou des Final Fantasy qui sont finalement, très différents des jeux d'origine. Mon idée, c'est que le jeu sortira, peut-être pas dans la foulée (mais j'aimerai bien) mais d'ici peu sur l'eShop et qu'une version boîte arrivera plus tard pour les fêtes. En tout cas, moi je suis prêt (mon compte en banque, un peu moins).

Pour le reste, je m'attend à tout... J'aimerai bien découvrir un grand jeu Nintendo totalement nouveau. Quelque chose de frais et d'innovant comme Bananza.

Sinon, on évoque un nouveau Wario... J'espère que ce sera un jeu de plateforme inattendu (pas forcément un Land).

Je sais que pour les fêtes, Nintendo a besoin aussi d'un "party game" ou d'un jeu grand public, donc un Wario Ware reste possible. Mais ils peuvent aussi faire un remake d'Animal Crossing: amiibo Festival.

Ils sont capable de tout, les bougres.

Nintendo a plein de licences et de jeux qui ne demandent qu'à revenir sur le devant de la scène avec des remakes ou des suites : Captain Toad, Kirby: Planet Robobot (ou le Pinceau celeste), Kid Icarus : Uprising ou même Nintendo Land- sur la Switch 2, cela aurait du sens. Perso, j'en aurai fait une sorte de jeu de service en direct, avec l'ajout régulier de nouvelles licences et collaboration, et de nouveaux mini-jeux multi. Mais je radote ce truc depuis 2012 .

Sinon, ce serait bien que la trilogie Bayonetta ait droit, au minimum, à une mise à niveau. Sur Switch 2, ça pique... Et là, j'arrête de rigoler car je ne passe pas un mois sans jouer avec ma Bayonetta (chacun son truc, faut pas juger)

Je vois bien aussi quelques nouveautés pour le Switch Online alors que le prix de l'abonnement va augmenter, des jeux Wii, DS voire 3DS. Evidemment, je m'attend à des annonces du côté des tiers notamment avec les jeux dévoilés dans les autres évenements comme les Persona; Tant que je suis sur ma lancée, j'aimerai bien pouvoir rejouer aux Silent Hill originaux. Les "vrais", il n'y a rien de mieux.

Et puis, ça me revient. Hier, en tentant d'ouvrir un bocal de cornichons (cherchez pas, il n'y a pas de contrepétrie), je me suis fait cette réflexion : est-ce qu'un nouveau Smash Bros pourrait voir le jour sur S2 ? Vu les ventes du jeu sur Switch, j'imagine mal Nintendo y renoncer mais c'est un gros morceau.. Sakurai est-il prêt à repartir ? Peut-être pas tout de suite mais... La vie est un éternel recommencement.

De toute façon, il n'y a pas à tortiller du popotin (sauf si, bien sûr, vous aimez tortiller du popotin), Nintendo doit frapper un grand coup et passer la seconde, un an après la sortie de sa nouvelle console (et oui, un an déjà !) Mais bon, j'y crois pas trop. Nintendo ne fait rien comme les autres. Ils annoncent et sortent leurs jeux au compte-goutte. Et avec les temps de développements désormais bien plus longs sur Switch 2, et qu'a priori, Nintendo n'avait pas anticipé, ça ne va sûrement pas s'arranger.

Pour tout dire, je ne me plains pas. Je suis assez comblé par la console car elle a déjà pas mal de jeux (et beaucoup que j'ai acheté et pas encore fait), et il y en a déjà pas mal qui arrive et... Mon porte-monnaie n'est pas extensible ! Donc, quoiqu'il arrive, je me vois mal être déçu (après, ça dépendra du Zelda...S'il y a un morceau de tofu qui parle, dedans, je ne répond plus de rien)

Evidemment, s'ils annoncent TATA YOYO, le jeu, best Direct ever.Il suffit de pas grand chose en fait.

Et c'est tout pour ma pomme. je passe le clavier à GG, qui a suivi mes consignes, "pas plus de dix lignes...", c'est bien. (Note pour plus tard : suivre mes consignes).

Dans mes envies en vrac :

Le DLC Donkey Kong de Mario Kart,

Persona 4 Revival sur Switch 2,

Une Switch 2 Edition pour Xenoblade 2

Des infos sur le prochain Mario 3D,

Zelda ? Pas Zelda ?

Une demo pour Splatoon Raiders

Date de sortie + edition collector pour Fire Emblem

Et, c'est au tour de Babidu :

À quelques heures du Nintendo Direct du 9 juin, je me lance dans l’exercice toujours dangereux des pronostics. Pas de leaks, pas de certitudes, pas de “mon oncle travaille chez Nintendo”, mais un mélange d’intuition, de calendrier, d’envies, de vœux pieux et de mauvaise foi raisonnable. Bref, exactement ce qu’il faut avant un Direct.

• The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake

Je commence par le plus gros pari, quitte à me brûler les ailes d’entrée : je pense que Nintendo peut dégainer The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake. C’est le serpent de mer absolu, le fantasme qui revient tout le temps, celui qu’on finit presque par ne plus vouloir pronostiquer de peur d’avoir l’air naïf, celui que je présens depuis 2023. Mais justement, si Nintendo veut donner à la Nintendo Switch 2 une annonce patrimoniale, prestigieuse, capable de parler à plusieurs générations d’un coup, difficile de faire plus fort. Un remake complet d’Ocarina of Time, ce ne serait pas juste “un Zelda de plus”. Ce serait un geste. Une manière de dire que la Nintendo Switch 2 peut accueillir les grands classiques de Nintendo dans des versions réellement ambitieuses, pas seulement dans des remasters polis. J’y crois peut-être trop, mais je préfère prendre le risque : pour moi, c’est le gros “one more thing” possible du Direct.

• The Duskbloods

The Duskbloods doit revenir. Pas forcément pendant dix minutes, mais Nintendo ne peut pas laisser dormir trop longtemps l’un des projets les plus intrigants de la Nintendo Switch 2. FromSoftware sur une console Nintendo, avec une exclusivité aussi étrange et aussi mystérieuse, c’est un argument trop fort pour ne pas être rappelé. J’attends du gameplay, ou au moins un trailer plus concret et surtout une date ou une fenêtre plus précise. Le jeu a besoin de sortir du brouillard. On sait qu’il existe, on sait qu’il attire l’attention, mais il faut maintenant comprendre à quoi on va vraiment jouer. Si Nintendo veut montrer que la Nintendo Switch 2 n’est pas seulement la machine des licences maison, The Duskbloods est une carte parfaite.

• Fire Emblem: Fortune’s Weave

Là, je suis beaucoup plus confiant. Fire Emblem: Fortune’s Weave devrait être présent et je mise sur une vraie date de sortie. La série est suffisamment importante aujourd’hui pour occuper une belle place dans le Direct, mais aussi suffisamment dense pour mériter mieux qu’un simple trailer de deux minutes. Mon prono : date de sortie, édition collector et annonce d’un Nintendo Direct dédié en juillet. Fire Emblem, c’est typiquement le genre de jeu qui a besoin de temps pour présenter ses personnages, ses mécaniques, son univers et ses petites nouveautés de système qui feront débattre les fans pendant des semaines. Le Direct général peut poser le rendez-vous, le Direct dédié peut faire le travail de fond.

• Pas de Mario 3D

Je ne pense pas qu’on verra le prochain Mario 3D dans le Direct. Il viendra, évidemment. La Nintendo Switch 2 aura son grand Mario, c’est une évidence. Mais je ne le vois pas maintenant. Pour moi, Nintendo garde ça pour septembre. Ce serait plus logique, plus propre, plus efficace. Si le Direct de juin a déjà Zelda, The Duskbloods, Fire Emblem, Splatoon Raiders, Mario Kart et quelques gros tiers, Mario n’a pas besoin de venir cannibaliser tout le reste. Le sortir de sa poche à la rentrée permettrait de relancer une nouvelle vague d’attente au bon moment. Donc non, pas demain. Et si je me trompe, tant mieux. • DLC Mario Kart En revanche, je crois beaucoup à du contenu additionnel pour Mario Kart. C’est facile à montrer, ça parle à tout le monde et ça permet à Nintendo de prolonger l’élan sans forcément sortir une énorme nouvelle cartouche. Quelques circuits, quelques personnages, peut-être un mode ou une petite surprise et c'est gagné. Ce ne serait pas forcément l’annonce la plus folle du Direct, mais ce serait exactement le genre de séquence efficace que Nintendo sait glisser au milieu d’une présentation.

• Star Fox

Star Fox devrait faire un petit passage. Pas besoin d’en faire quinze tonnes : le jeu arrive bientôt, Nintendo doit simplement le remettre dans la tête des joueurs avant sa sortie. Je l’imagine bien avec un trailer court, nerveux, quelques nouvelles images, un rappel du concept et basta. C’est le genre de présence logique, presque obligatoire, mais qui ne doit pas prendre trop de place. Star Fox doit rassurer, donner envie, faire son dernier tour de piste avant le décollage.

• Splatoon Raiders

Splatoon Raiders, en revanche, mérite plus qu’un simple rappel. C’est l’un des jeux que Nintendo doit encore vraiment expliquer. On a compris l’univers, on a compris l’intention générale, mais il faut maintenant voir comment tout ça fonctionne concrètement. Je pense qu’on aura une vraie démonstration, probablement appuyée par le Treehouse juste après. Et je verrais bien une démo annoncée dans la foulée. Les gros jeux multijoueur Nintendo ont souvent eu droit à des tests, des essais ou des événements avant leur sortie. Ici, une démo plus classique aurait du sens, surtout si Nintendo veut convaincre que Splatoon Raiders n’est pas juste une curiosité à côté de Splatoon 3, mais un vrai projet à part.

• Rhythm Paradise GROOVE !

Rhythm Paradise GROOVE !, je le vois passer rapidement. Un trailer court, drôle, coloré, impossible à mal comprendre. C’est le jeu parfait pour relancer le rythme du Direct entre deux annonces plus lourdes. Je ne m’attends pas à une grosse présentation. Il n’en a pas besoin. Rhythm Heaven doit juste apparaître, faire sourire, rappeler son concept et repartir avant d’avoir usé son effet. C’est presque le meilleur format possible pour lui.

• Nintendo Switch 2 Edition

Je pense aussi que Nintendo va continuer à pousser ses Nintendo Switch 2 Edition et il y a trois candidats qui me semblent particulièrement évidents. Pikmin 4, d’abord. Le jeu est récent, magnifique, déjà très propre et il profiterait naturellement d’une image plus nette, d’un meilleur confort et d’une mise à niveau technique discrète mais appréciable. Skyward Sword HD, ensuite. Ce ne serait pas l’annonce la plus excitante du monde, mais dans une logique de catalogue Zelda renforcé sur Nintendo Switch 2, ça se tient. Surtout si Ocarina of Time Remake est réellement de la partie. Et puis Xenoblade. Là, c’est plus niche, mais beaucoup plus excitant pour les joueurs investis. Tous les Xenoblade en Nintendo Switch 2 Edition, ce serait une annonce très forte pour les fans de Monolith Soft. La série a toujours eu les yeux plus gros que le ventre techniquement, dans le bon sens du terme. Elle mérite des versions plus propres, plus stables, plus lisibles. Et ça permettrait aussi de remettre Xenoblade au centre du jeu avant le prochain gros projet du studio.

• Portages tiers

Je m’attends à une vraie séquence tiers. La Nintendo Switch 2 doit continuer à prouver qu’elle peut accueillir des jeux ambitieux, récents et pas seulement des portages de fond de tiroir. Dans mes paris, je mets Clair Obscur: Expedition 33, Metaphor: ReFantazio et Monster Hunter Wilds. Trois jeux très différents, mais trois signaux intéressants. Clair Obscur pour le prestige récent, Metaphor pour le public RPG très présent chez Nintendo, Monster Hunter Wilds pour le symbole Capcom et la démonstration technique. Et j’ajoute Death Stranding Director’s Cut. Ce n’est peut-être pas le portage le plus évident pour le grand public Nintendo, mais justement, il aurait une vraie valeur d’image. Un jeu adulte, lent, étrange, contemplatif, signé Kojima Productions, sur Nintendo Switch 2, ce serait une belle manière de montrer que la machine peut aussi accueillir autre chose que les évidences familiales

.• Pas de Pokémon, pas d’Animal Crossing, pas de Smash, pas de F-Zero

Pour finir, quelques absents probables. Je ne crois pas à une grosse annonce Pokémon. La licence a ses propres rendez-vous et n’a pas besoin de ce Direct pour exister. Je ne crois pas non plus à Animal Crossing. Un nouvel épisode arrivera forcément un jour sur Nintendo Switch 2, mais pas maintenant selon moi. Pas de Smash non plus. Trop gros, trop compliqué, trop dangereux à annoncer au milieu d’un Direct déjà chargé. Si Nintendo relance Smash, il faudra que toute la communication respire autour de ça. Et pas de F-Zero. J’aimerais y croire, évidemment. Mais à ce stade, F-Zero reste moins un pronostic qu’un vieux réflexe de supporter blessé.

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Et voilà ! la vérité se fera jour, tout à l'heure, lors du Nintendo Direct, à suivre à 16H (heure de Paris). Evidemment, on vous préparera une news référence avec toutes les annonces au fur et à mesure;

En attendant, n'hésitez pas à faire vos pronostics en commentaires.

LIRE : Toutes les annonces du SUMMER GAME FEST 2026

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