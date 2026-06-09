Big Walk : le nouveau jeu des créateurs d'Untitled Goose Game débarque cet été sur Nintendo Switch 2

C'est encore une dinguerie des créateurs d'Untitled game Goose (la sensation Indie de 2019 ) que le Nintendo Direct du 9 juin 2026 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) nous a permis de découvrir. Et c'est le coup de coeur de votre serviteur.

Big Walk est un jeu qui a l'air génial dans lequel on marche avec des amis dans un grand monde ouvert, pour le plaisir de se balader et de tomber sur des défis ou des séquences étranges et stimulantes. On peut parfois se perdre, et se retrouver seul mais, là encore, l'aventure continue... C'est un jeu ou parfois, on se retrouvera pour ne rien faire.

Une grande marche pleine de potentiel qui s'annonce non conventionnelle, audacieuse et d'une certaine façon contemplative. Le jeu sortira sur Switch 2, PS5 et Steam et sera cross-play. En attendant d'autres détails, retrouvez sur cette page, une présentation et le trailer de Big Walk.A la rédaction, on est déjà prêt à partir...

Big Walk est une aventure multijoueur en coopération, qui fait la part belle à la communication et au travail d'équipe. Avec vos amis, partez explorer un vaste monde ouvert rempli de défis, d'énigmes et de découvertes. Il vous faudra coopérer pour repérer votre chemin, rester en contact en utilisant différents jouets et outils, et trouver de nouveaux moyens de communiquer lorsque vous vous retrouverez soudain réduit au silence. Au-delà de l'aventure, vous trouverez aussi largement de quoi vous occuper. Asseyez-vous pour admirer le coucher de soleil, ou volez les jumelles de votre ami pour les lancer dans l'océan. Après tout, passer du temps avec ses amis, c'est le grand plaisir de toute longue randonnée réussie. Fonctionnalités: De la discussion ! Avec le chat de proximité, les voix s'estompent au loin, résonnent dans les couloirs, sont étouffées au travers d'un mur, ou crépitent lors de l'utilisation de talkies-walkies

De la marche ! Trouvez votre chemin ensemble au milieu d'un monde ouvert, à votre propre rythme

Des gestes ! Pointez, saluez et gesticulez (ou contentez-vous de vous agiter dans tous les sens) pour communiquer lorsque toute discussion est impossible

Des outils et des jouets Talkies-walkies, pointeurs laser, jumelles, mégaphones, fusées éclairantes, tableaux blancs (?), cloches de vache (??), une grande tête dorée (???) et bien plus encore

Un nombre de joueurs flexible Big Walk se prête au jeu à 2 joueurs seulement (pour une expérience en coop concentrée), mais peut aussi en accueillir jusqu'à 12 (le chaos absolu)

Crossplay Jouez en ligne avec vos amis sur d'autres plateformes

Une fin Big Walk est une aventure coopérative conçue à la main, qui est destinée à être jouée avec un groupe d'amis du début à la fin



Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Big Walk sera disponible le 4 août 2026 sur Nintendo SWITCH 2.

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