ONE PIECE: Grand Gourmet - Luffy ouvre un restaurant sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

ONE PIECE: Grand Gourmet a été dévoilé au cours du Nintendo Direct du 9 juin 2026 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI). Il s'agit d'un jeu de gestion de restaurant conçu pour els fans de ONE PIECE qui y retrouveront plus de 400 personnages !

Pour plus de détails, retrouvez le trailer et la présentation de ONE PIECE: Grand Gourmet qui sortira à la rentrée sur Switch et Nintendo SWITCH 2.

ONE PIECE fait son entrée dans le monde des jeux de gestion de restaurant ! En tant que recrue, rejoignez l'équipage au chapeau de paille et hissez le deuxième établissement du célèbre Baratie au rang de restaurant le plus réputé des mers ! Créez votre menu signature Inspirez-vous des suggestions des personnages, choisissez vos ingrédients et préparez de délicieux plats aux côtés de Sanji. Composez des menus originaux en y ajoutant votre touche personnelle, et lancez-vous en quête de nouvelles recettes ! Des plats emblématiques tels que les brochettes d'Aqua-viande et les pennes au gorgonzola fourrées à la viande de monstre marin, aux recettes originales inspirées des pouvoirs des Fruits du Démon, une multitude de trésors culinaires vous attend ! Décorez votre restaurant avec goût Choisissez parmi plus de 200 meubles, éléments de construction et objets décoratifs pour créer un restaurant qui vous ressemble ! Entre les objets sur le thème des desserts de Whole Cake Island et les éléments de décor futuristes d'Egg Head, les options de personnalisation sont aussi vastes que l'océan. Si un personnage apprécie votre travail, il pourrait même devenir l'un de vos clients réguliers ! Une table pour 400 Plus de 400 personnages de ONE PIECE, dont les membres de l'équipage au chapeau de paille et bien d'autres, apparaissent pour la première fois dans un jeu au style 8-bit pétillant, comme membres du personnel ou clients ! Grâce à la grande diversité des personnages, vous vivrez des événements et des interactions uniques et inédites.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

ONE PIECE: Grand Gourmet sera disponible le 23 octobre 2026 sur Nintendo Switch et Nintendo SWITCH 2.

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