Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration s'offre une sortie surprise sur Nintendo Switch 2

Il semblerait que la jeune Lara Croft soit une habituée des sorties en Shadow Drop sur consoles Nintendo. A l'occasion du Nintendo Direct, nous avons appris que Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration était officiellement disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch 2 au tarif de 26,99€. Une occasion idéale pour poursuivre les péripéties de la jeune aventurière.

Aucun retour en arrière possible... Découvrez les secrets de Kitej et survivez aux forces de la Trinité lors de la première expédition de Lara !

Notre farouche exploratrice est de retour pour affronter l'inconnu. Embarquez dans le voyage le plus périlleux de Lara à travers la Sibérie jusqu'à la cité perdue de Kitej et percez les mystères du passé.

Une histoire palpitante — Déjouez l'insidieuse société secrète de la Trinité et ses agents paramilitaires dans une course pour découvrir la source Divine, réputée détenir le pouvoir de l'immortalité, cachée au plus profond de la désolation sibérienne.

Des tombeaux aux énigmes stimulantes — Suivez les traces de ceux qui vous ont précédé (le Prophète légendaire, la civilisation des Rescapés et la Trinité) pour tenter de résoudre des casse-têtes et de désarmer les pièges anciens qui protègent les reliques.

Des combats dynamiques — Prouvez que vous êtes digne de l'héritage des Croft en contrecarrant vos ennemis à l'aide des ressources et de l'arsenal polyvalent de Lara. Engagez le combat ou utilisez la furtivité pour éliminer en silence les soldats de la Trinité.

Améliorations de survie et personnalisation — Rassemblez de quoi fabriquer de l'équipement essentiel et améliorez les compétences de Lara. Découvrez des pièces d'armes et des textes qui vous aideront à créer les munitions spécialisées dont Lara aura besoin pour survivre face aux forces implacables de la nature et de la Trinité.

L'expédition continue ! Cette édition complète comprend l'ensemble des DLC et du contenu exclusif :