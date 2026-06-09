Orbitals : l'exclusivité "anime rétro" de la Nintendo SWITCH 2 a une date de sortie - Nouveau trailer et détails

Orbitals, l'exclusivité Nintendo SWITCH 2 au style "anime rétro" s'est dévoilé un peu plus lors du Nintendo Direct du 9 juin 2026 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI).

Jouable à deux en local ou en ligne, le jeu proposera un doublage voix en français lors des cinématiques dessinées à la main par le studio Massket. Le titre sortira en deux versions, standard et Deluxe. La première est annoncée à 39,99€ sur l'eShop et la seconde à 49,99€ .

Pour ce prix là, l'édition Deluxe contiendra, en plus du jeu, un artbook numérique, la B.O. numérique du jeu, deux tenues pour les héros et deux apparences de vaisseau inédites;

Pour plus de détails, retrouvez sur cette page la présentation du jeu, la capture des fiche eShop et le dernier trailer d'Orbitals

Joignez-vous à un ou une amie et lancez Orbitals, une aventure intergalactique à deux en coop se déroulant dans un univers inédit d'animé rétro. Incarnez Maki et Omura, deux explorateurs inséparables dont la détermination inébranlable compense le manque d'expérience. Vous affronterez les périls de l'espace à la recherche de matériel afin de sauver votre foyer, une station vétuste prise au piège d'une tempête cosmique surnaturelle. Notre duo devra s'aventurer par-delà la tempête au gré de territoires inconnus, dans une tentative désespérée pour sauver la station. Réflexion, courage et travail d'équipe vous seront indispensables pour réussir ! Une atmosphère d'animé rétro ! Orbitals ressuscite le style des classiques de l'animation japonaise, avec des cinématiques dessinées à la main par Studio Massket, des doublages en japonais et en anglais, et une bande originale qui évoque toute la magie de cette époque. Un jeu d'aventure et d'énigmes conçu pour la coop Entièrement élaboré pour la coop asymétrique à deux joueurs – en local en écran partagé, ou en ligne via la fonctionnalité GameShare de la Nintendo Switch 2 – Orbitals récompense la coordination et la communication. Utilisez les outils uniques de chaque personnage pour avancer, surmonter les dangers, et faire des rencontres improbables au fil de cette grande aventure spatiale ! Partez à l'exploration au-delà de la tempête cosmique ! Pilotez votre vaisseau à travers les périlleux champs d'astéroïdes et découvrez de mystérieuses stations abandonnées recelant toutes sortes d'énigmes que seuls deux explorateurs peuvent résoudre, ensemble. Lorsqu'on s'aventure en territoire inconnu, travailler en étroite collaboration est vital. Souvenez-vous, c'est grâce à votre esprit d'équipe que vous parviendrez à sauver votre foyer !

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Orbitals sera disponible le 3 septembre 2026 en exclusivité sur Nintendo SWITCH 2.

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